Mediante un video publicado en su perfil en Instagram, Rigoberto Urán, exciclista colombiano, hizo público su rechazo a los múltiples casos de acoso que han denunciado algunas deportistas en Medellín y regiones aledañas.

El también empresario envió un duro mensaje a quienes transitan por la vía que frecuentan algunas ciclistas y las increpan en medio del ejercicio, considerando el hecho como una falta de respeto y un riesgo para la persona.

“Les cuento pues que todavía hay muchas quejas de mis amigas ciclistas, muchos manes por ahí en moto pasan y les tocan la nalga. Muchachos, eso no se hace, hay que respetar. Primero, las desestabilizan y se pueden caer. Segundo, el susto que se lleva es horrible entonces vamos a respetar más a las mujeres”, dijo.

De hecho, Urán, fiel a su estilo, invitó a los sujetos que hacen ese tipo de aberraciones que se enfrenten a él, pero que frenen esos ataques contra las mujeres.

“Yo le pregunto a usted, le gustaría que le hagan eso a su mamá, a su hija, a su esposa o a su novia. Respeten a las muchachas que montan bicicleta, un poco más de respeto. Si quiere viene y me toca la nalga a mí o me llama, no tengo mucha, pero bueno, algo toca“, precisó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rigoberto Urán (@rigobertouran)

Incluso, ‘Rigo’ acompañó la grabación con un mensaje en su perfil, invitando a todos los hombres a unirse para evitar el acoso contra las mujeres.

“Motociclistas, conductores, hombres en general, hacemos un llamado contundente para que respetemos a las mujeres. Las que montan en bici, las que hacen deporte en la calle, las que van en transporte público, las que van caminando. Invito a todo el gremio del ciclismo, a las autoridades a que entre todos nos unamos para que las mujeres salgan tranquilas a la calle”, escribió.

‘Influenciadora’ fue acosada mientras montaba bicicleta

Recientemente, Daisy López, reconocida creadora de contenido y ‘coach’ nutricional, reportó un lamentable hecho en el que se vio involucrada mientras hacía deporte en las vías de Antioquia. La también modelo grabó un video en el que explicó lo sucedido.

López estaba haciendo ruta en su bicicleta por un reconocido sector a las afueras de Medellín. La mujer se mostró agobiada y con la voz quebrada, pues un individuo inescrupuloso que iba en moto disminuyó la velocidad y le agarró su parte trasera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daisy Lopez | Coach Nutricional & Modelo (@daisy013)

La creadora aseguró que esta no era la primera vez que le pasaba, pues llevaba 10 años tomando bicicleta y en tres ocasiones había vivido la desagradable situación.

“Hace más de 10 años que salgo a montar bici. Es mi momento, mi forma de cuidarme, de sentirme libre. Pero me ha pasado ya tres veces que un hombre en moto baja la velocidad solo para tocarme. Para abusar de mí. Para recordarme que, para algunos, mi cuerpo no es mío”, dijo.

