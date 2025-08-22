Actualmente, los bancos tienen muchas facilidades para que las personas cumplan sus sueños, pues para comprar un carro, apartamento y más, es necesario pedir un crédito y entre las entidades se luchan para que los ciudadanos las escojan.

(Ver también: Personas con deudas de impuestos en Bogotá recibirán mensaje y podrían ser multados)

De hecho, en un principio hacen un simulador para conocer cuánto les correspondería pagar mensual, pero a veces esas cuentas fallan, más gastos se avecinan y ahí es que comienzan los problemas, ya que ahorrar es difícil y muchos llegan bien apretados al final del mes.

Ahora, esto también se debe a que los ciudadanos no se fijan en las tasas de interés que les aplican, las cuales muchas veces son muy altas y luego se complica de gran manera reducirlas.

Lee También

Ante esto, el creador de contenido Finanzas con Diego, que es un experto en todos los temas financieros que afectan a las personas, subió un video explicando qué alternativa pueden usar las personas para mejorar esa condición.

Tal como explicó el creador de contenido, la primera opción que sugiere es buscar una refinanciación, que es mirar con el banco cómo cambiar las cuotas para que mes a mes bajen, pero así mismo es más tiempo y al final se termina pagando más.

Lo otro y más recomendable es que si usted tiene dos deudas con bancos diferentes, hable con uno de los dos y les diga que le compren la otra deuda, lo cual le permitirá negociar la tasa, pues, según el creador de contenido, de un 25 % efectivo anual lo puede bajar incluso hasta un 12 %, que es más de la mitad.

Este sistema se conoce como compra de cartera.

Qué es la compra de cartera

En Colombia, una de las alternativas más comunes para aliviar el peso de las deudas es la llamada compra de cartera, una figura financiera que permite a los ciudadanos unificar sus obligaciones en un solo crédito. La idea es sencilla: una entidad bancaria asume el pago de las deudas que una persona tenga con otros bancos o compañías, y a cambio, el deudor queda con un único compromiso en esa nueva entidad, generalmente bajo mejores condiciones de interés, plazo y monto de la cuota.

Este mecanismo suele aplicarse con tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, préstamos para vivienda o vehículo, entre otros. En muchos casos, los usuarios acceden a la compra de cartera porque les ofrece tasas más bajas que las que tenían inicialmente, lo que representa un alivio en el pago mensual y la posibilidad de reorganizar sus finanzas.

Uno de los principales beneficios es la simplificación en el manejo del dinero, ya que en lugar de recordar varias fechas y valores de pago, el cliente concentra todo en una sola obligación. Además, al conseguir una tasa de interés más baja, se reduce el costo total de la deuda. Sin embargo, los expertos advierten que este proceso debe analizarse con cuidado, pues si bien un plazo más largo baja la cuota mensual, también puede implicar pagar más intereses al final.

Los requisitos para acceder a este tipo de productos varían según el banco, pero suelen incluir documentos básicos como la cédula de ciudadanía, extractos de las obligaciones a trasladar y, en algunos casos, certificados laborales o comprobantes de ingresos. Asimismo, la aprobación depende del historial crediticio y la capacidad de pago del solicitante.

(Ver también: Vendría buena noticia para endeudados en Colombia: Banco de la República la haría oficial pronto)

La compra de cartera se convierte así en una herramienta que puede ser muy útil para quienes buscan un respiro en su economía y mayor control financiero. No obstante, los especialistas recomiendan comparar bien las ofertas del mercado y leer con detalle los contratos antes de firmar, para asegurarse de que las condiciones realmente sean más favorables que las del crédito original.

* Pulzo.com se escribe con Z