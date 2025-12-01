“El mejor alumbrado de toda la humanidad”. Con esa frase, cargada de emoción y sorpresa, un creador de contenido argentino resumió lo que sintió al encontrarse con la imponente iluminación navideña de Sabaneta, uno de los municipios que más público atrae en Antioquia durante diciembre.

Su reacción no tardó en hacerse viral y, sin proponérselo, terminó retratando lo que para muchos colombianos es una tradición profundamente cultural: transformar los parques y los centros de los pueblos en escenarios llenos de color, música y figuras luminosas que reciben a miles de visitantes cada año.

En Colombia, la temporada decembrina no solo marca el inicio de las novenas y los encuentros familiares, sino también un despliegue de creatividad que convierte plazas, calles y fachadas en verdaderas obras de arte.

En Antioquia, esta costumbre está especialmente arraigada: cada municipio compite por ofrecer un alumbrado más vistoso y elaborado que el del año anterior. Y Sabaneta, con su parque principal totalmente decorado, vuelve a destacar en 2025 como uno de los sitios favoritos para quienes quieren sumergirse en el espíritu navideño.

#Sabaneta / dio inicio oficial a la temporada navideña con una noche llena de luz, tradición y música, que se convirtió en el epicentro de la celebración. Bajo el lema “La magia de nuestra tradición, enciende cada corazón”, la Administración Municipal convocó a cientos de… pic.twitter.com/kn91AlENta — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 29, 2025

Fue en medio de ese ambiente festivo donde el argentino, conocido en redes como @el__antifoodie, grabó su recorrido del 30 de noviembre. En los videos —que compartió con un Fernet en mano, fiel a su estilo— mostró la enorme afluencia de personas que se acercaron al encendido y registró cada rincón iluminado del municipio. Luces multicolor, árboles resplandecientes, figuras de gran tamaño y representaciones de Santa Claus hicieron parte del paisaje que lo dejó sin palabras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guacho (@el__antifoodie)

Una de las escenas que más llamó la atención ocurrió frente a la figura de un camello instalada como parte de la decoración. Al verla, el creador aprovechó para hacer un juego de palabras con la expresión colombiana “conseguir camello”, usada popularmente para hablar de encontrar trabajo. La broma desató risas entre los asistentes y se replicó rápidamente en redes sociales.

Los comentarios no tardaron en llegar. Muchos usuarios celebraron su entusiasmo y su perspectiva extranjera sobre una tradición que para los antioqueños es motivo de orgullo. Otros aprovecharon para recomendarle visitar más municipios del departamento, pues lugares como Medellín, Envigado, Itagüí y Santa Fe de Antioquia también suelen destacarse por sus elaborados alumbrados.

Así, entre la magia de las luces y la mirada curiosa de un turista que no esperaba encontrarse con semejante despliegue, Sabaneta reafirma por qué diciembre es un mes tan especial para los pueblos colombianos: no se trata solo de adornar, sino de celebrar una cultura que se ilumina a sí misma para recibir a todos los que quieran disfrutarla.

