Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, es una de las figuras políticas más controvertidas de América Latina. Su prolongada permanencia en el poder, las acusaciones internacionales contra su régimen y el deterioro económico y social del país han mantenido su nombre en el centro del debate global. En las últimas horas, el líder del régimen venezolano cayó en una de sus residencias luego de una incursión de las Fuerzas Militares de Estados Unidos. Su captura fue junto a su esposa y, según las declaraciones del presidente Donald Trump, ahora será juzgado.

La gran duda es qué pasará ahora con toda la familia del dictador venezolano, pues hasta el momento, la información oficial es que él fue capturado junto a su pareja, pero no hay mayores detalles sobre el resto de sus familiares, quienes gozaban de muchos beneficios en Venezuela, que ahora los pueden perder.

¿Nicolás Maduro tiene hijos?

El único hijo consanguíneo de Nicolás Maduro es Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido públicamente como ‘Nicolasito’. Nació de la relación del mandatario con su primera esposa, Adriana Guerra, antes de que Maduro contrajera matrimonio con Cilia Flores.

Maduro Guerra es economista y ha desarrollado una carrera política al amparo del chavismo. Ha ocupado varios cargos dentro del Estado venezolano, entre ellos:

Diputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira

Vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional

Jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia

Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente

Coordinador de la Escuela Nacional de Cine

Su ascenso político ha sido interpretado por críticos como un ejemplo de nepotismo, una acusación recurrente contra el entorno del poder en Venezuela.

Al igual que su padre, Nicolás Maduro Guerra ha estado envuelto en múltiples polémicas. Además de episodios relacionados con su imagen pública y estilo de vida, Estados Unidos lo sancionó en 2023, señalándolo de presunta participación en esquemas de corrupción.

Estas sanciones lo ubicaron en el radar internacional y reforzaron las críticas sobre la influencia directa de la familia presidencial en el manejo del poder y los recursos del Estado venezolano.

Luego de que se conociera la captura de Nicolás Maduro, él compartió un comunicado en el que rechazaba las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano, pero hasta el momento no se sabe nada de su paradero o de lo que hará ahora que su papá fue capturado y el poder ha quedado a la deriva.

Esta fue la comunicación que hizo en su cuenta de Instagram:

Quiénes son los hijastros de Nicolás Maduro: los hijos de Cilia Flores

Además de su hijo biológico, Nicolás Maduro es padrastro de tres hijos de su esposa Cilia Flores:

Walter Gavidia Flores

Yoswal Gavidia Flores

Yosser Gavidia Flores

Walter y Yoswal han sido los más expuestos mediáticamente. Ambos han enfrentado señalamientos por presuntos actos de corrupción, gastos lujosos y posibles vínculos con redes ilegales, aunque el Gobierno venezolano ha rechazado estas acusaciones. Yosser, en contraste, mantiene un perfil más bajo y alejado del debate público.

El apellido Gavidia Flores ha sido mencionado con frecuencia por medios internacionales y organizaciones críticas del chavismo, lo que ha convertido a la familia presidencial en un foco permanente de escrutinio.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.