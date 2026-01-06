Cada vez son más los detalles que se conocen sobre la captura de Nicolás Maduro y entre ellos, uno de los más recientes y relevantes ha sido la confirmación de rumores que venían de hace varios años: el líder del régimen venezolano era protegido por militares cubanos.

Así lo confirmó Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en un comunicado. “Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, (…) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, informó.

Ante esta confirmación, no han tardado en revivir las entrevistas en las que Nicolás Maduro negó que su anillo de seguridad estaba conformado por militares de Cuba y en su lugar, dijo que los únicos cubanos que había en Venezuela eran “beisbolistas y médicos”.

EL DÍA QUE MADURO NEGÓ QUE SU PRIMER ANILLO DE SEGURIDAD ERA DE CUBANOS 🚨 “No existen militares cubanos en Venezuela, solo hay médicos y beisbolistas. Militares solo hay dos” 32 CUBANOS ABATIDOS ✅ pic.twitter.com/DeF9hn7HBP — ELDUCK (@elduckpost) January 6, 2026

A su vez, en redes sociales revivieron el momento en el que Maduro estaba en la graduación de un grupo de médicos. Allí dijo: “Recientemente, tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos. Perdón, se me chispoteó (risas) 500 soldados de la salud, 500 médicos especialistas cubanos”.

Tres días después de la acción de Estados Unidos, Cuba confirmó los nombres de las víctimas mortales: 21 integrantes del Ministerio del Interior (Minint), desde primer suboficial hasta coronel, y 11 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con edades entre 26 y 67 años.

Maduro admitió hace años que estaban llevando a milicianos cubanos disfrazados de médicos. El régimen cubano lo negó, y el 3 de enero les dieron de baja a 32 cuando trataron de impedir la extracción de Maduro. Sería bueno saber si Petro también cuenta con seguridad cubana. pic.twitter.com/TLOzJGZ1JC — Ani Abello (@ANIABELLO_R) January 6, 2026

Qué dice Delcy Rodríguez sobre militares cubanos muertos en Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo que los uniformados cubanos estaban en Venezuela en el marco de acuerdos de cooperación y defensa mutua firmados entre ambos países. No obstante, hasta el momento dichos convenios no habían sido divulgados y, por el contrario, autoridades de Caracas y La Habana habían rechazado reiteradamente la presencia de personal cubano en territorio venezolano.

Esa postura quedó reflejada en una declaración pública de mayo de 2019, cuando Johana Tablada, entonces subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos de la Cancillería cubana, afirmó que Cuba no tenía tropas ni efectivos de seguridad participando en operaciones militares o de seguridad en Venezuela.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.