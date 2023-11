En la noche del miércoles 22 de noviembre, en el capítulo 75 de la novena temporada del reality ‘Yo me llamo‘, una de las participantes se llevó una grata sorpresa. En la recta final del programa, se emitió un episodio de eliminación entre los imitadores de Shakira, Luis Miguel, Vicente Fernando, Ryan Castro, Carin León y Ángela Aguilar, en el que esta última tuvo un gran protagonismo.

Después de cantar su propia versión de ‘Amiga mía’ de Alejandro Sanz, la imitadora de la artista mexicana se sorprendió cuando Carlos Calero, que recibió regaño de Melina Ramírez le dijo que tenía algo para ella. El presentador le indicó que mirará la pantalla y allí proyectaron un video en el que la verdadera Ángela Aguilar le daba un mensaje.

Angela Aguilar: las palabras a su imitadora de ‘Yo me llamo’

“Nena que increíble todo lo que estás haciendo, de verdad, cada vez que me enseñan un video tuyo o que sales a la conversación para mí es un honor y es padrísimo porque lo haces tan bien, el falsete, las pausas y hasta mis expresiones”, dice la cantante mexicana.

“Te felicito por lo que haces y ojalá algún día me dejes invitarte a uno de mis conciertos, me encantaría conocerte, me encantaría que vinieras. Mucha suerte, échale muchas ganas y te mando muchos besos”, agregó Aguilar.

Una vez salió del choque por el video, la imitadora habló y agradeció al programa: “’Yo me llamo’ acaba de hacerme sentir tan cerca de la artista que me hace levantarme a cumplir un sueño. Estoy impactada, no tengo palabras. A ese concierto no falto, me voy en barco, en carro o en burro, pero no falto”.

¿Quién es Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar es una cantante, compositora y actriz mexicana nacida el 27 de marzo de 2005 en Los Ángeles, California. Es hija del cantante Pepe Aguilar y la actriz Aneliz Alvarez. El abuelo de Ángela, Antonio Aguilar, también es un legendario cantante y actor mexicano. Desde muy pequeña, Ángela estuvo expuesta al mundo del espectáculo y la música.

Comenzó su carrera a los ocho años cantando con su padre en el programa “Juntos Por Última Vez”. En 2017, a los 12 años, Ángela, que recibió críticas de Rocío Durcal, lanzó su álbum debut “Primero Soy Mexicana”. El álbum fue un éxito inmediato y alcanzó el puesto número 1 en la lista de Álbumes Regionales Mexicanos de Billboard en Estados Unidos. En 2018 lanzó su segundo álbum “A Través Del Viento”, que también encabezó la lista de Álbumes Regionales Mexicanos.

En 2019 ganó dos Premios Grammy Latinos a Mejor Canción Regional y Mejor Álbum Regional por su colaboración con su padre Pepe.

Además de su carrera como cantante, Ángela ha incursionado en la actuación. En 2019 debutó como actriz en la película “La Leyenda de los Volcanes”. La película sigue la historia de una familia que vive en un pequeño pueblo cerca de un volcán.

