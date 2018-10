“Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros. Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerla para tomar fotos, las hago de corazón, que no se sepa”, explicó el comediante en Vea, aunque cabe recordar que aparte de plata el famoso recibió otro premio.

En la conversación, Piter también habló de otro negocio que tiene alterno a su oficio como humorista y a su empresa de autos: es de organización de fiestas infantiles y ahí tiene como socia a su guapa esposa Carolina Rojas.

Igualmente, se refirió a la enfermedad que padece su padre y a si tiene planes de convertirse en chef de un negocio tras su paso por ‘Masterchef’.

Sobre eso último expresó en la reciente edición impresa de la revista: “No me siento en capacidad de decir que soy chef”, y añadió que no ha pensado en abrir un restaurante, pero sí en hacer públicas algunas de sus recetas en redes sociales.