El fútbol colombiano está a punto de vivir un momento histórico con la posible salida al fútbol de Arabia Saudí de uno de sus jóvenes talentos más prometedores de los últimos años: Jhon Jáder Durán.

Y es que todo parece indicar que el delantero ‘cafetero’ se convertirá en nuevo jugador del Al-Nassr, equipo en el que juega la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo. Así lo recogió Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes a nivel mundial.

Según el comunicador, el equipo árabe acordó con Aston Villa el traspaso del colombiano por una cifra de 75 millones de euros más variables. En ese sentido, el negocio se estaría cerrando por cerca de 90 millones de euros en total.

🚨🟡🔵 EXCL: Al Nassr are on the verge of reaching verbal agreement with Aston Villa for Jhon Durán for €75m fee with add-ons.

❗️ But formal steps needed as Al Nassr also have advanced negotiations in place for Victor Boniface with Bayer…

…and only ONE striker will join. 🇸🇦 pic.twitter.com/OxYybx0bYa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025