Jhon Durán volvió de su sanción de tres partidos, ya sumó minutos con Aston Villa pero el terreno que había ganado con sus goles y que lo había puesto como titular del elenco de Birmingham, se perdió.

Por eso, y nuevamente ante la incógnita de si podrá ganarse el lugar como inicialista para el técnico español Unai Emery es algo que ven otros clubes como una oportunidad de convencer al club y de paso al futbolista para que cambie de aires próximamente para que pueda ser más protagonista y figura.

El West Ham muestra que sigue obsesionado con Jhon Durán, a quien ya intentó fichar antes de que comenzara la temporada, aunque sin lograr éxito. A pesar de eso, desde el equipo de Londres no se dan por vencidos y siguen tanteando el terreno con el Aston Villa.

Este lunes 20 de enero la prensa más importante en Inglaterra dio a conocer que el club de los ‘hammers’ realizó “una oferta de 57 millones de libras” por el delantero colombiano del Aston Villa, algo que sorprendió a propios y extraños por la elevada propuesta que hicieron y que podría tentar al elenco de Birmingham, tal y como explicó ‘Sky Sports’.

Sin embargo, los ‘villanos’ se mostraron firmes en su postura con Jhon Durán y “no quieren venderlo y se entiende que lo valoran en más de 70 millones de libras”.

A pesar de eso, en Inglaterra mencionan que más allá del rechazo que tuvo el Aston Villa al West Ham en las últimas horas sería una estrategia de los de Londres para intentar convencer a los de Birmingham.

“El West Ham está tanteando el terreno con esta oferta. Está claro que creen que una cantidad de dinero cercana a esa propuesta sería suficiente para, al menos, tentar al Villa a sentarse a la mesa de negociaciones”, explicó la periodista Laura Hunter.

De hecho, la citada comunicadora recordó que en vacaciones, antes de comenzar la presente temporada, “Jhon Durán hizo un gesto ingenuo con la palabra ‘Irons’ en Instagram Live después de enterarse del interés de los londinenses por el equipo en verano. Rápidamente se retractó y, desde entonces, ha demostrado su valor para el Villa con 12 goles en todas las competiciones”

Mientras siguen las ofertas por él, lo único cierto es que este martes 21 de enero el delantero colombiano se espera que tenga tiempo de juego en la visita al Mónaco, en Francia, por la fecha 7 de la Champions League, donde de hecho ya se ha reportado con tres anotaciones, contra Leipzig, Bolonia y Bayern Múnich.

