El Liverpool de Inglaterra ha sido el mejor equipo en la presente edición de la Champions League y este miércoles 28 de enero se disputará la última fecha de la fase de liga del certamen continental, en donde el elenco rojo buscará quedarse con el primer lugar, luego de ganar en las últimas siete jornadas.

(Lea también: [Video] Luis Díaz protagonizó ‘blooper’ con Liverpool y se comió un gol frente al arco)

Los dirigidos por Arne Slot viajarán hasta Países Bajos para enfrentar al PSV Eindhoven, que se encuentra en la casilla 19 del campeonato. El estratega del Liverpool sorprendió en las últimas horas al revelar la lista de convocados y causó polémica por las ausencias.

Entre esas, se encuentra la del colombiano Luis Díaz, que tuvo un brillante comienzo de temporada hasta finales de 2024, pero en el inicio de 2025 no ha conseguido ser igual de determinante. Sin embargo, el nombre del habilodoso atacante no fue el único borrado por el técnico neerlandés.

Our 21-man squad for the Champions League trip to PSV Eindhoven has been confirmed.

— Liverpool FC (@LFC) January 28, 2025