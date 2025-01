Por: Caracol TV

Luis Díaz volvió a jugar como referente de área. Este sábado 18 de enero, en el partido entre Liverpool y Brentford, por la fecha 22 de la Premier League, Arne Slot alineó al guajiro en la posición de ‘9’. Razón por la que era el principal encargado de inflar las redes y sus compañeros los buscaron para que así fuera. Sin embargo, no estuvo preciso y falló un gol claro.

Se jugaba el minuto 14, cuando los ‘reds’ armaron una buena acción colectiva, que llegó a los pies de Ibrahima Konaté. La defensa rival no presionó, por lo que tuvo el tiempo y espacio para controlar, levantar la cabeza y enviar un centro lleno de precisión a donde estaba ‘Lucho’. Parecía que era el primero del líder de la Premier League, pero no fue así y erró al arco.

Luis Díaz quiso definir de una manera bastante particular y no salió como esperaba. A pesar de que estar en solitario y sin la marca de un defensor, desaprovechó una oportunidad inmejorable. El ‘cafetero’ fue consciente y se tomó la cabeza, en señal de lamento; de igual manera, sus compañeros no podían creer lo que acababa de suceder, que pudo ser el 1-0.

Vea el gol errado de Luis Díaz, en Brentford vs. Liverpool, por Premier League

