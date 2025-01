Por: Gol Caracol

Por estos días se juega el Sudamericano Sub-20 de Venezuela y se habla de la Selección Colombia del técnico César Torres, que debutó el domingo pasado con un empate 1-1 con Argentina. Con la realización de dicho torneo, a la par se evocan momentos brillantes de nuestro país en dicha categoría.

Así, por ejemplo en el año 2005, el seleccionado colombiano se coronó como campeón Sudamericano en el Eje Cafetero, en un equipo en el que se destacaron jugadores como Falcao García, Hugo Rodallega, Wason Rentería, Cristian Zapata, Fredy Guarín, Camilo Zúñiga y Libis Arenas, entre otros.

Y precisamente en las últimas horas nos encontramos con una historia más allá de las canchas de Libis Arenas, quien tiene 37 años y se encuentra internado en la ‘Fundación Caminando hacia la Luz’, en Fusagasugá (Cundinamarca), tratando su adicción al alcohol.

“Estoy bien, gracias a Dios. Me siento bien de salud, estoy muy tranquilo, disfrutando de una nueva vida, con expectativas a ver qué me depara el destino. Estoy cumpliendo un proceso, un tratamiento y pensando en dedicarme a la labor social, salir a hacer lo que me gusta, que es ayudarle a los niños que desean ser futbolistas profesionales. Montar una escuela”, expresó el chocoano, que pasó por clubes de nuestro país, Italia, Paraguay y Uruguay.

El otrora guardameta conservó de esos tiempos de la Colombia Sub-20 una amistad con Fredy Guarín, con quien compartió fiestas, noches locas y más durante bastante tiempo. Hoy el boyacense dejó el alcohol y recientemente resaltó que llevaba 9 meses sin consumir trago.

“Con Guarín somos muy cercanos, gracias a él estoy acá. Jugamos junto en Selección, en Envigado y pues ahora uno lo que quiere es coger los ejemplos buenos de las personas. Tengo consejos suyos, me está apoyando y acá estoy para asumir este nuevo reto”, destacó el buen Libis, con respecto a la influencia que ha tenido el boyacense en lo que viene viviendo.

Echando atrás el casete, Arenas también recordó que “yo tuve problemas de indisciplina cuando futbolista, me he dado cuenta que eso no conlleva a nada bueno. Estoy acá desde diciembre y le agradezco a Guarín, mi amigo, mi hermano, y también a la doctora Lili (Rodríguez) por ayudarme a estar acá. Igual al doctor Elías y a todo su grupo de trabajo”.

Otra confesiones de Libis Arenas y su adicción al alcohol

¿Cuándo se dio cuenta que tenía problemas con el alcohol?

“Por ahí a los 30 años u antes, pero pues uno no quería aceptar el problema que tenía”.

¿Cuánto duraban sus fiestas?

“Había momentos en los que duraba por ahí una semana”.

¿Sus problemas son solamente de licor?

“Yo solamente alcoholismo, no toqué fondo con otras sustancias”.

¿Desde cuándo no toma trago?

“Ya voy para tres meses que me retiré de esto. Estoy acá en la fundación y estoy metiendo toda la ficha para salir fortalecido. Quiero ponerme al cien por ciento”.

¿Qué opina de la recuperación de su amigo Fredy Guarín?

“Lo de Guarín es de admirar, es un ganador, un triunfador, muy feliz que haya dado ese paso”.

¿Por qué cayó en el alcoholismo?

“La carrera del futbolista es complicada si no sabes afrontarla. Yo llegué al profesionalismo desde muy niño, cosas que llegaron, eso me afectó y pues también la inmadurez mía. Me dejé llevar por el momento y pues me ha afectado mucho”.

Se nota arrepentido…

“Uno en ese mundo no piensa en el futuro, solamente piensa en el momento. Se pierde mucho económicamente, personal y laboralmente. Gracias a Dios hay tiempo de corregir”.

Libis Arenas y el apoyo de su familia

A lo largo de la charla, Libis Arenas también se notó motivado por contar con el apoyo de sus padres, hermanos e igualmente nombró a su hija Molly Andrea, de 14 años.

“Mi familia se encuentra muy contenta, ellos que verdad me aprecian y me quieren están felices por esto. Gracias a Dios se viene haciendo un trabajo bastante bueno con esto”, finalizó el guardameta.

