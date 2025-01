La exreina del Carnaval de Barranquilla Marcela García emocionó a sus seguidores en redes sociales al publicar un video en el que muestró cómo va el proceso de recuperación de su cabello. Es necesario mencionar que la influenciadora lleva varios años usando peluca para tapar su alopecia, pues hace años fue diagnosticada con bulimia y esto derivó en el debilitamiento de su cuero cabelludo.

Inicialmente, la mujer empezó explicando que desde temprana edad el pelo fue un tema importante en su familia, dado que su madre estaba obsesionada con la melena que tenían los integrantes de su hogar y, aunque para ella también era fundamental su apariencia física, algo cambió dentro de sí cuando sufrió un desorden alimenticio.

“Yo era mi pelo, era mi fuente más grande de autoestima, de belleza, de seguridad y cuando comencé a hacerme daño y ese pelo se fue, a mí me dio tan duro que no me quedó de otra que meter ese tema en un baúl y no mirar hacia atrás. Empecé a jugar con las pelucas, a convertirme en una mujer mucho más segura y después de un tiempo ya todo se encontraba bien”, dijo en medio de un clip publicado en su cuenta oficial de TikTok.