Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

En Millonarios no hay día que no se hable de Falcao García, quien, de manera repentina, nuevamente volvió a abrir la puerta a su regreso al cuadro ‘Embajador’, para este 2025. Yes que, pese a la negativa absoluta que se había generado hace un par de horas, parece ser que ahora todo va muy bien encaminado hacia su renovación.

(Lea también: Falcao García se quedaría en Sudamérica por club que lo quiere reunir con Keylor Navas)

Es por eso que, previo a su viaje rumbo a Santa Marta, a David González le preguntaron por la posibilidad del y la manera en la que buscaría darle cabida dentro del esquema albiazul.

“Lo único que nosotros podemos decir, es que Millonarios está haciendo todo lo posible. Se han reanudado las conversaciones y todo es por parte del club. El club tiene el mayor de los intereses de que se pueda dar por todo lo que significa él”, indicó de entrada el entrenador del cuadro capitalino, que este viernes debitará por Liga, enfrentando al Unión Magdalena, del profesor Jorge Luis Pinto.

No obstante, David González fue contundente y le puso las condiciones claras a Falcao, en caso de renovar, enfatizando en que no llegaría a jugar; tiene primero que adaptarse: “Sería demasiado insensato que llegue inmediatamente a competir, es un riesgo para él. En caso de que se llegue a dar tiene que tener un periodo de adaptación que va a depender de todo lo que viene haciendo. Todos sabemos que él está trabajando por su cuenta, pero nunca será lo mismo estar en el campo con los compañeros”.

*Otras declaraciones de David González:

¿Cómo ve a este Millonarios?

“Estamos trabajando, como lo he dicho siempre, queremos tomar buenas decisiones, que los que lleguen lo hagan para poder sumar y aportar, para que sea mayor nuestro poder a la hora buscar un título, queremos tener un panorama más claro en esta semana”.

¿Cuál es la sensación que hay dentro del equipo?

“Estamos contentos y esperanzados de una nueva temporada que arranca, queremos empezar con pie derecho, llevamos tres semanas, ha sido poco, pero ya se empiezan a verse cosas y estamos muy a gusto con lo que hemos visto en los entrenamientos y esperamos que en el partido se pueda trasladar eso que se ha hecho y lograr un buen resultado”.

¿Cómo analiza al Unión Magdalena?

“Es un rival recién ascendido, que tiene un entrenador histórico, que es respetado por todos nosotros, es un equipo muy físico por la misma preparación de su entrenador, nos van a querer someter, pero queremos nosotros a hacer lo mismo”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.