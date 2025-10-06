En las últimas horas se encendieron las alarmas por el estado de salud del estratega argentino, recordado por dirigir a Millonarios y lograr dos títulos con el ‘Embajador’. Ante esto se pronunció el equipo Boca Juniors en sus redes sociales.

Los ‘Xeneizes’ actualmente son dirigidos por el técnico de 69 años, quien lucha con un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017, según informó As. Debido a una recaída, Russo estuvo ausente en el triunfo de su equipo con marcador 5-0 sobre Newell’s, el pasado domingo 5 de octubre.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, indicó el cuadro argentino.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

¿Quién es Miguel Ángel Russo y por qué es recordado en Colombia?

Miguel Ángel Russo cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano. En Colombia es especialmente recordado por su paso como entrenador de Millonarios Fútbol Club, equipo con el que conquistó la estrella 15 en 2017 frente a Santa Fe, rompiendo una sequía de títulos que se prolongaba por más de cinco años.

Asimismo, ganó la Superliga ante Atlético Nacional. Su nombre también evoca admiración por la fortaleza personal con la que enfrentó problemas de salud durante su estancia en el país, sin dejar de dirigir y mantener un alto compromiso con el equipo.

Gracias a su estilo táctico, carácter sereno y capacidad de liderazgo, Russo se consolidó como una figura muy querida por la afición azul y como uno de los entrenadores extranjeros más influyentes en la historia reciente del fútbol colombiano.

