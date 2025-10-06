En Buenos Aires, Argentina, están en vilo debido a la salud del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, ya que las últimas informaciones que hay no son muy alentadoras.

(Ver también: Miguel Á. Russo se acordó de Millonarios en celebración por título e hinchas enloquecieron)

El técnico estuvo ausente en la contundente victoria de Boca Juniors 5-0 sobre Newell’s, un resultado que tiene a Boca en la primera posición del grupo A y en zona de Copa Libertadores, pero más allá del resultado, muchos estaban preocupados por el entrenador.

Ahora, este lunes 6 de octubre, desde la prensa argentina aseguran que la condición del entrenador no es la mejor y por eso está en las oraciones de todos los seguidores del fútbol argentino.

Lee También

Qué le pasó a Miguel Ángel Russo

Según pudo averiguar el periodista argentino Leandro Aguilera, el técnico está débil y por eso mismo su condición no es la mejor.

“Sin duda lo más importante es la salud de Miguel Ángel Russo. Ayer los jugadores hablaron y le dedicaron este triunfo muy importante de Boca porque vuelve a estar en la zona de Libertadores y se acomoda en la zona A, pero Russo el fin de semana estuvo en su casa con internación domiciliaria. Ha estado constantemente en contacto con el cuerpo técnico”, dijo.

Y agregó: “Es una situación difícil, delicada, donde está débil el técnico de Boca y está grave, pero bueno, desde acá todos le dan su fuerza y su apoyo para que se pueda recuperar”.

“ESTÁ DÉBIL EL TÉCNICO DE BOCA”@tato_aguilera dio detalles del estado de salud de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/fGr5cSzoT5 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2025

Olé, por su parte, uno de los medios deportivos más importantes de Argentina, también destacó que está delicado, por lo que la preocupación es evidente.

(Ver también: El lujoso regalo que Jaminton Campaz le pidió a Miguel Ángel Russo por título en Argentina)

Cabe recordar que en los últimos meses, el entrenador de 69 años ha estado combatiendo con infecciones urinarias y deshidrataciones, por lo que constantemente ha estado internado en hospitales. Para ya no sufrir eso, la familia tomó la decisión de internarlo en su hogar, en donde se encuentra luchando por salir de esa complicada situación médica.

* Pulzo.com se escribe con Z