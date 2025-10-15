En la fecha 14 de la Liga BetPlay entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, finalizando el encuentro se presentó una jugada que fue bastante discutida, ya que en el tiempo de reposición, el delantero Alfredo Morelos sintió un contacto, cayó dentro del área y el juez central pitó el penalti, el cual fue convertido en gol.

Apenas terminó el encuentro, el delantero soltó la lengua y confesó que se tiró, lo cual dejó mal a la comisión arbitral de ese compromiso.

“Yo tenía la posición ganada. El defensor sabe y por eso le dije ‘cuando te gané la posición me agarras’ y obviamente cuando siento el contacto me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”, dijo el delantero colombiano.

Ante estas declaraciones, desde la Dimayor comenzaron con una investigación y este miércoles, 15 de octubre, salió el resultado oficial de la situación.

En la resolución 103 de 2025 publicado por la Dimayor en su página web, se determinó: “Sancionar al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.”.

Dicho artículo se refiere a inducir al error al árbitro y aceptarlo en las declaraciones post-partido, lo cual no está permitido y por eso estará algunos días fuera de las canchas.

De esta manera, Morelos se perderá, por lo menos, tres compromisos: contra Pasto el sábado 18 de octubre, el clásico con Medellín el domingo 26 de octubre y el compromiso contra Llaneros el 30 de octubre.

Así las cosas, Dimayor quiere marcar un antecedente para que los futbolistas lo piensen antes de tirarse con cualquier contacto, ya que con las cámaras y evidencia que hay actualmente, eso puede ser fuertemente sancionado.

