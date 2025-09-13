El municipio de Chocontá (Cundinamarca) es conocido por un tesoro gastronómico que lo distingue del resto del país: el pan tres puntas. Este producto no es solo un alimento, sino una verdadera tradición que se ha transmitido por generaciones. Su forma triangular y su sabor único lo han convertido en un símbolo de la identidad chocontana, y ha logrado conquistar el paladar de locales y visitantes por igual.

De hecho, este municipio cuenta con el mejor pan artesanal de Colombia, lo que da a entender que es una población panificadora por excelencia y que han pulido el arte de mezclar la harina, la levadura, la leche, el agua y otros ingredientes que hacen que este alimento sea esponjoso, rico y que se quiera comer más de uno, ya sea con una taza de chocolate, café, agua de panela o aromática.

Este pan es el resultado de una tradición que se celebra con orgullo. A diferencia de cualquier otra variedad en el país, su diseño de tres picos lo hace inconfundible y lo convierte en un distintivo de la maestría de los panaderos chocontanos. La relevancia de este producto es tan grande que se ha instituido un festival anual en su honor, un evento que no solo celebra el pan, sino también la historia y la comunidad que lo ha mantenido vivo.

¿Cuándo es el Festival del Pan en Chocontá?

El municipio de Chocontá (Cundinamarca), suele celebrar su icónico Festival del Pan, un evento anual que se ha convertido en un emblema de la tradición y el sabor local. La cita, casi siempre, es el 22 de junio, día en que el parque principal de la población se transforma en el epicentro de una fiesta dedicada al pan chocontano, producto que es un auténtico motivo de orgullo para sus habitantes. Esta festividad no solo es una muestra de la destreza de los panaderos de la región, sino también una celebración del arraigo cultural que une a la comunidad alrededor de sus sabores más tradicionales.

Durante la jornada, los asistentes pueden disfrutar de una amplia variedad de panes, desde los más tradicionales hasta las creaciones más innovadoras, elaboradas por talentosos artesanos locales. Acompañando la oferta gastronómica, el evento ofrece una programación cultural diversa, con presentaciones artísticas, música en vivo y otras actividades que buscan resaltar la identidad y la riqueza cultural del municipio.

¿Cómo ir a Chocontá desde Bogotá?

Para los viajeros que deseen explorar el encanto de Chocontá, la forma más común y accesible de llegar es tomando un autobús desde la Terminal de Transporte del Norte en Bogotá. Este punto de partida es ideal, ya que concentra las principales rutas hacia el norte de Cundinamarca y facilita una conexión directa con el municipio. Varias empresas de transporte ofrecen el servicio a lo largo del día, con una frecuencia constante que permite a los turistas planificar su viaje sin mayores contratiempos, ya sea para una escapada de un día o una estadía más prolongada.

El costo del pasaje es uno de los mayores atractivos para los presupuestos ajustados, con un valor que ronda los 20.000 pesos. Este precio económico hace del viaje en autobús una alternativa popular, no solo para quienes buscan un plan de bajo costo, sino también para quienes prefieren la comodidad de un transporte público directo.

