El horóscopo de fin de semana es una herramienta astrológica que nos brinda una guía sobre lo que los astros nos tienen preparado en el ámbito del amor, la prosperidad y la salud. Para los días 22 y 23 de noviembre, los movimientos celestes, como la influencia de la Luna Nueva y la retrogradación de Mercurio, traerán consigo oportunidades, retos y ajustes necesarios en la vida de cada signo zodiacal.

Ya sea que estés buscando claridad en tus relaciones, bienestar personal o dirección profesional, este horóscopo te ayudará a conectar con las energías cósmicas que afectarán tu fin de semana.

Horóscopo de la semana para todos los signos del Zodiaco

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik) ha compartido sus predicciones astrológicas para cada signo del Zodiaco, ofreciendo una guía especial para los días 22 al 23 de noviembre.

Aries (21 marzo – 19 abril)

Amor : la pasión regresa a tu relación; si estás soltero/a, alguien con energía directa aparece.

Prosperidad : la Luna Nueva activa grandes planes, pero revisa detalles por Mercurio retrógrado. Ajusta y verás claridad.

Salud : necesitas movimiento físico para liberar el estrés y evitar el agotamiento mental.

Color : rojo.

Tarot : tres de bastos.

Número : 43

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Amor : en pareja, hay una conexión dulce; si estás soltero/a, alguien estable te busca.

Prosperidad : ajusta tus gastos y revisa cuentas familiares. Júpiter retrógrado trae claridad emocional para tomar decisiones.



Salud : tu cuerpo pide descanso real y una alimentación más ligera.

Color : verde.

Tarot : reina de oros.

Número : 58.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Amor : en pareja, evita malos entendidos; si estás soltero/a, un mensaje inesperado te mueve.

Prosperidad : no firmes nada aún; Mercurio retrógrado puede traer confusión. Revisa todo cuidadosamente.

Salud : tu mente necesita descanso, silencio y un break de pantallas.

Color : amarillo

Tarot : dos de espadas

Número : 11

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Amor : en pareja, la unión se fortalece; si estás soltero/a, llega alguien emocionalmente disponible.

Prosperidad : Júpiter retrógrado te invita a revisar decisiones sobre el hogar o las finanzas familiares.

Salud : descansa más, ya que estás absorbiendo energía ajena.

Color : azul.

Tarot : siete de copas.

Número : 50.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Amor : en pareja, acuerdos y chispa; si estás soltero/a, un flechazo inesperado llega.

Prosperidad : nuevas oportunidades nacen, pero no te apresures: Mercurio retrógrado exige orden.

Salud : baja el ritmo y escucha el cansancio emocional.

Color : naranja.

Tarot : as de bastos.

Número : 06.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Amor : en pareja, el diálogo mejora; si estás soltero/a, una conexión con alguien inteligente se da.

Prosperidad : organiza tus números, limpia pendientes y renueva tu estructura.

Salud : tu mente pide orden y tu cuerpo calma.

Color : café (marrón).

Tarot : ocho de Oros.

Número : 78.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Amor : en pareja, la vibra es tranquila; si estás soltero/a, llega alguien con intención clara.

Prosperidad : revisa acuerdos y evita compromisos apresurados.

Salud : tensión en cuello o espalda; cuida tu postura.

Color : blanco

Tarot : cuatro de Copas

Número : 39

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

Amor : en pareja, la intensidad emocional se fortalece; si estás soltero/a, una conexión profunda se da por la Luna Nueva.

Prosperidad : renace un proyecto que pensabas perdido; vuelve con fuerza.

Salud : tu energía está transformándose; no te sobrecargues.

Color : negro.

Tarot : la Muerte.

Número : 22

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Amor : en pareja, evita discusiones impulsivas; si estás soltero/a, alguien del pasado aparece.

Prosperidad : la Luna Nueva en tu signo activa grandes metas, pero analiza cada paso.

Salud : cuide su digestión y evita excesos de comida o estrés.

Color : dorado.

Tarot : caballero de Bastos.

Número : 04.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Amor : en pareja, estabilidad y armonía; si estás soltero/a, llega alguien serio y coherente.

Prosperidad : la Luna creciente te impulsa a avanzar firme y ordenado.

Salud : necesitas descanso físico profundo, no lo pospongas.

Color : gris.

Tarot : rey de Oros.

Número : 91.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Amor : en pareja, hay complicidad; si estás soltero/a, aparece alguien fuera de lo común.

Prosperidad : mercurio retrógrado puede dispersarte, enfócate en lo esencial.

Salud : tu mente necesita aire libre y creatividad.

Color : violeta.

Tarot : el Loco.

Número : 18.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Amor : en pareja, ternura y conexión profunda; si estás soltero/a, una conexión espiritual poderosa llega.

Prosperidad : tu intuición te guía a tomar una decisión importante.

Salud : bebe agua, escucha música y descansa para recargar tu energía.

Color : rosado.

Tarot : diez de copas.

Número : 03.

