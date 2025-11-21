Escrito por:  Redacción Vivir Bien
El horóscopo de fin de semana es una herramienta astrológica que nos brinda una guía sobre lo que los astros nos tienen preparado en el ámbito del amor, la prosperidad y la salud. Para los días 22 y 23 de noviembre, los movimientos celestes, como la influencia de la Luna Nueva y la retrogradación de Mercurio, traerán consigo oportunidades, retos y ajustes necesarios en la vida de cada signo zodiacal. 

Ya sea que estés buscando claridad en tus relaciones, bienestar personal o dirección profesional, este horóscopo te ayudará a conectar con las energías cósmicas que afectarán tu fin de semana.

Horóscopo de la semana para todos los signos del Zodiaco

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik) ha compartido sus predicciones astrológicas para cada signo del Zodiaco, ofreciendo una guía especial para los días 22 al 23 de noviembre.

 Aries (21 marzo – 19 abril)

  • Amor: la pasión regresa a tu relación; si estás soltero/a, alguien con energía directa aparece.
  • Prosperidad: la Luna Nueva activa grandes planes, pero revisa detalles por Mercurio retrógrado. Ajusta y verás claridad.
  • Salud: necesitas movimiento físico para liberar el estrés y evitar el agotamiento mental.
  • Color: rojo.
  • Tarot: tres de bastos.
  • Número: 43

Tauro (20 abril – 20 mayo)

  • Amor: en pareja, hay una conexión dulce; si estás soltero/a, alguien estable te busca.
  • Prosperidad: ajusta tus gastos y revisa cuentas familiares. Júpiter retrógrado trae claridad emocional para tomar decisiones.
  • Salud: tu cuerpo pide descanso real y una alimentación más ligera.
  • Color: verde.
  • Tarot: reina de oros.
  • Número: 58.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

  • Amor: en pareja, evita malos entendidos; si estás soltero/a, un mensaje inesperado te mueve.
  • Prosperidad: no firmes nada aún; Mercurio retrógrado puede traer confusión. Revisa todo cuidadosamente.
  • Salud: tu mente necesita descanso, silencio y un break de pantallas.
  • Color: amarillo
  • Tarot: dos de espadas
  • Número: 11

Cáncer (21 junio – 22 julio)

  • Amor: en pareja, la unión se fortalece; si estás soltero/a, llega alguien emocionalmente disponible.
  • Prosperidad: Júpiter retrógrado te invita a revisar decisiones sobre el hogar o las finanzas familiares.
  • Salud: descansa más, ya que estás absorbiendo energía ajena.
  • Color: azul.
  • Tarot: siete de copas.
  • Número: 50.

Leo (23 julio – 22 agosto)

  • Amor: en pareja, acuerdos y chispa; si estás soltero/a, un flechazo inesperado llega.
  • Prosperidad: nuevas oportunidades nacen, pero no te apresures: Mercurio retrógrado exige orden.
  • Salud: baja el ritmo y escucha el cansancio emocional.
  • Color: naranja.
  • Tarot: as de bastos.
  • Número: 06.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

  • Amor: en pareja, el diálogo mejora; si estás soltero/a, una conexión con alguien inteligente se da.
  • Prosperidad: organiza tus números, limpia pendientes y renueva tu estructura.
  • Salud: tu mente pide orden y tu cuerpo calma.
  • Color: café (marrón).
  • Tarot: ocho de Oros.
  • Número: 78.

 Libra (23 septiembre – 22 octubre)

  • Amor: en pareja, la vibra es tranquila; si estás soltero/a, llega alguien con intención clara.
  • Prosperidad: revisa acuerdos y evita compromisos apresurados.
  • Salud: tensión en cuello o espalda; cuida tu postura.
  • Color: blanco
  • Tarot: cuatro de Copas
  • Número: 39

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

  • Amor: en pareja, la intensidad emocional se fortalece; si estás soltero/a, una conexión profunda se da por la Luna Nueva.
  • Prosperidad: renace un proyecto que pensabas perdido; vuelve con fuerza.
  • Salud: tu energía está transformándose; no te sobrecargues.
  • Color: negro.
  • Tarot: la Muerte.
  • Número: 22

 Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

  • Amor: en pareja, evita discusiones impulsivas; si estás soltero/a, alguien del pasado aparece.
  • Prosperidad: la Luna Nueva en tu signo activa grandes metas, pero analiza cada paso.
  • Salud: cuide su digestión y evita excesos de comida o estrés.
  • Color: dorado.
  • Tarot: caballero de Bastos.
  • Número: 04.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

  • Amor: en pareja, estabilidad y armonía; si estás soltero/a, llega alguien serio y coherente.
  • Prosperidad: la Luna creciente te impulsa a avanzar firme y ordenado.
  • Salud: necesitas descanso físico profundo, no lo pospongas.
  • Color: gris.
  • Tarot: rey de Oros.
  • Número: 91.

 Acuario (20 enero – 18 febrero)

  • Amor: en pareja, hay complicidad; si estás soltero/a, aparece alguien fuera de lo común.
  • Prosperidad: mercurio retrógrado puede dispersarte, enfócate en lo esencial.
  • Salud: tu mente necesita aire libre y creatividad.
  • Color: violeta.
  • Tarot: el Loco.
  • Número: 18.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

  • Amor: en pareja, ternura y conexión profunda; si estás soltero/a, una conexión espiritual poderosa llega.
  • Prosperidad: tu intuición te guía a tomar una decisión importante.
  • Salud: bebe agua, escucha música y descansa para recargar tu energía.
  • Color: rosado.
  • Tarot: diez de copas.
  • Número: 03.

