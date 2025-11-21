El horóscopo de fin de semana es una herramienta astrológica que nos brinda una guía sobre lo que los astros nos tienen preparado en el ámbito del amor, la prosperidad y la salud. Para los días 22 y 23 de noviembre, los movimientos celestes, como la influencia de la Luna Nueva y la retrogradación de Mercurio, traerán consigo oportunidades, retos y ajustes necesarios en la vida de cada signo zodiacal.
Ya sea que estés buscando claridad en tus relaciones, bienestar personal o dirección profesional, este horóscopo te ayudará a conectar con las energías cósmicas que afectarán tu fin de semana.
Horóscopo de la semana para todos los signos del Zodiaco
La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik) ha compartido sus predicciones astrológicas para cada signo del Zodiaco, ofreciendo una guía especial para los días 22 al 23 de noviembre.
Aries (21 marzo – 19 abril)
- Amor: la pasión regresa a tu relación; si estás soltero/a, alguien con energía directa aparece.
- Prosperidad: la Luna Nueva activa grandes planes, pero revisa detalles por Mercurio retrógrado. Ajusta y verás claridad.
- Salud: necesitas movimiento físico para liberar el estrés y evitar el agotamiento mental.
- Color: rojo.
- Tarot: tres de bastos.
- Número: 43
Tauro (20 abril – 20 mayo)
- Amor: en pareja, hay una conexión dulce; si estás soltero/a, alguien estable te busca.
- Prosperidad: ajusta tus gastos y revisa cuentas familiares. Júpiter retrógrado trae claridad emocional para tomar decisiones.
- Salud: tu cuerpo pide descanso real y una alimentación más ligera.
- Color: verde.
- Tarot: reina de oros.
- Número: 58.
Géminis (21 mayo – 20 junio)
- Amor: en pareja, evita malos entendidos; si estás soltero/a, un mensaje inesperado te mueve.
- Prosperidad: no firmes nada aún; Mercurio retrógrado puede traer confusión. Revisa todo cuidadosamente.
- Salud: tu mente necesita descanso, silencio y un break de pantallas.
- Color: amarillo
- Tarot: dos de espadas
- Número: 11
Cáncer (21 junio – 22 julio)
- Amor: en pareja, la unión se fortalece; si estás soltero/a, llega alguien emocionalmente disponible.
- Prosperidad: Júpiter retrógrado te invita a revisar decisiones sobre el hogar o las finanzas familiares.
- Salud: descansa más, ya que estás absorbiendo energía ajena.
- Color: azul.
- Tarot: siete de copas.
- Número: 50.
Leo (23 julio – 22 agosto)
- Amor: en pareja, acuerdos y chispa; si estás soltero/a, un flechazo inesperado llega.
- Prosperidad: nuevas oportunidades nacen, pero no te apresures: Mercurio retrógrado exige orden.
- Salud: baja el ritmo y escucha el cansancio emocional.
- Color: naranja.
- Tarot: as de bastos.
- Número: 06.
Virgo (23 agosto – 22 septiembre)
- Amor: en pareja, el diálogo mejora; si estás soltero/a, una conexión con alguien inteligente se da.
- Prosperidad: organiza tus números, limpia pendientes y renueva tu estructura.
- Salud: tu mente pide orden y tu cuerpo calma.
- Color: café (marrón).
- Tarot: ocho de Oros.
- Número: 78.
Libra (23 septiembre – 22 octubre)
- Amor: en pareja, la vibra es tranquila; si estás soltero/a, llega alguien con intención clara.
- Prosperidad: revisa acuerdos y evita compromisos apresurados.
- Salud: tensión en cuello o espalda; cuida tu postura.
- Color: blanco
- Tarot: cuatro de Copas
- Número: 39
Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)
- Amor: en pareja, la intensidad emocional se fortalece; si estás soltero/a, una conexión profunda se da por la Luna Nueva.
- Prosperidad: renace un proyecto que pensabas perdido; vuelve con fuerza.
- Salud: tu energía está transformándose; no te sobrecargues.
- Color: negro.
- Tarot: la Muerte.
- Número: 22
Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)
- Amor: en pareja, evita discusiones impulsivas; si estás soltero/a, alguien del pasado aparece.
- Prosperidad: la Luna Nueva en tu signo activa grandes metas, pero analiza cada paso.
- Salud: cuide su digestión y evita excesos de comida o estrés.
- Color: dorado.
- Tarot: caballero de Bastos.
- Número: 04.
Capricornio (22 diciembre – 19 enero)
- Amor: en pareja, estabilidad y armonía; si estás soltero/a, llega alguien serio y coherente.
- Prosperidad: la Luna creciente te impulsa a avanzar firme y ordenado.
- Salud: necesitas descanso físico profundo, no lo pospongas.
- Color: gris.
- Tarot: rey de Oros.
- Número: 91.
Acuario (20 enero – 18 febrero)
- Amor: en pareja, hay complicidad; si estás soltero/a, aparece alguien fuera de lo común.
- Prosperidad: mercurio retrógrado puede dispersarte, enfócate en lo esencial.
- Salud: tu mente necesita aire libre y creatividad.
- Color: violeta.
- Tarot: el Loco.
- Número: 18.
Piscis (19 febrero – 20 marzo)
- Amor: en pareja, ternura y conexión profunda; si estás soltero/a, una conexión espiritual poderosa llega.
- Prosperidad: tu intuición te guía a tomar una decisión importante.
- Salud: bebe agua, escucha música y descansa para recargar tu energía.
- Color: rosado.
- Tarot: diez de copas.
- Número: 03.
