A la hora de elegir un destino para vivir la jubilación, la mayoría de personas mayores buscan calidad de vida real: servicios de salud confiables, un costo de vida que no ahogue el presupuesto, climas amables que faciliten la movilidad, comunidades donde integrarse sin dificultad y, sobre todo, un entorno que les permita disfrutar el tiempo libre sin renunciar a la seguridad.

Por eso, cuando los países tradicionalmente populares encarecen sus visados o aumentan sus costos básicos, muchos empiezan a mirar hacia nuevas alternativas que les ofrezcan estabilidad y bienestar a largo plazo.

En ese escenario, el más reciente Índice Global de Jubilación elaborado por International Living —una reconocida guía para quienes planean retirarse en el exterior— reveló cambios importantes de cara a 2026. La publicación evaluó variables como atención médica, clima, vivienda, trámites migratorios, costo de vida y posibilidad de hacer comunidad.

La editora ejecutiva Jennifer Stevens resaltó que el endurecimiento de requisitos en algunos destinos ha llevado a los jubilados a considerar opciones más equilibradas, lo que explica por qué Grecia alcanzó el primer puesto: el país combina paisajes mediterráneos con servicios modernos y un mercado inmobiliario más accesible que otros puntos de Europa.

Su programa de residencia por inversión, uno de los más flexibles de la región, ha permitido que extranjeros adquieran propiedades a precios razonables y se instalen cerca de servicios esenciales sin perder el encanto de la vida costera.

Panamá también figura entre los destinos más fuertes gracias a un abanico de beneficios difícil de igualar. Su histórico ‘Programa Pensionado’ ofrece rebajas importantes en actividades culturales, transporte, vuelos, servicios médicos y hasta facturas de consumo. Además, el sistema de salud del país es frecuentemente comparado con el estadounidense, pero con tarifas considerablemente más bajas.

A esto se suma un factor clave para los colombianos: obtener una cédula panameña y abrir paso a la residencia es un trámite relativamente sencillo, una estrategia que se ha vuelto común entre quienes buscan estabilidad migratoria sin mayores complicaciones.

Costa Rica continúa reafirmando su perfil ecológico y saludable. Su apuesta por las energías limpias y la existencia de extensas áreas protegidas consolidan la percepción de que es un destino apto para quienes priorizan el bienestar físico. La zona de Nicoya, reconocida mundialmente por la longevidad de sus habitantes, se ha convertido en un atractivo natural para los jubilados. Varios extranjeros que vivieron allí aseguran sentirse más saludables y tranquilos, algo que potencia su reputación como refugio para empezar una nueva etapa.

En Europa occidental, Portugal sigue siendo un imán para quienes buscan un balance entre clima suave, buena infraestructura médica y trámites razonables. Aunque la Golden Visa para inmuebles dejó de estar disponible, la visa D7 —dirigida a personas con ingresos pasivos— se mantiene como una puerta de entrada accesible. Muchos extranjeros afirman que vivir fuera de los grandes centros urbanos resulta sorprendentemente económico sin perder calidad de vida.

México, por su parte, continúa recibiendo a cientos de miles de norteamericanos que encuentran allí una mezcla de cercanía, conectividad aérea, hospitales de buen nivel y un ritmo de vida más asequible. En ciudades costeras y pueblos intermedios, la sensación de comunidad facilita la transición, y quienes migran destacan la facilidad para hacer amistades y adaptarse.

Otro destino que se mantiene fuerte es Italia, especialmente por la calidez social y el valor que el país otorga a la preservación histórica. Extranjeros instalados allí cuentan que incluso han restaurado viviendas antiguas por costos inesperadamente bajos y aseguran sentirse acogidos por los vecinos, quienes suelen ayudarlos sin pedir nada a cambio.

Francia también aparece entre los países mejor valorados, sobre todo por su sistema de salud, considerado uno de los más completos del mundo. A pesar de que se estudian ajustes para visitantes jubilados, sigue siendo un punto atractivo para quienes buscan estabilidad, arte, gastronomía y un estilo de vida urbano o campestre sin excesos.

España no se queda atrás. Sus comunidades autónomas ofrecen servicios sanitarios robustos y eficientes, y muchos jubilados destacan el fácil acceso a tratamientos sin enfrentar costos elevados. Además, el país tiene una fuerte tradición de acoger extranjeros, lo que hace más sencillo integrarse sin barreras culturales profundas.

En Asia, Tailandia continúa posicionándose como un lugar donde el dinero rinde mucho más que en Occidente. Con climas cálidos y una vida cotidiana económica, muchos jubilados reconstruyen allí una vida tranquila y segura, especialmente en zonas costeras donde la vivienda sigue siendo accesible.

Finalmente, Malasia se ha consolidado como una opción moderna y ordenada. Su programa de residencia MM2H facilita la llegada de extranjeros, y regiones como Penang combinan gastronomía multicultural, infraestructura desarrollada y paisajes reconocidos por la Unesco.

