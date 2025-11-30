El kéfir, un fermentado tradicional del Cáucaso, volvió al centro de las discusiones científicas gracias a su presencia en estudios sobre microbiota. Este producto, conocido como “oro blanco”, ha sido usado durante siglos en entornos domésticos y hoy aparece en investigaciones que exploran su posible impacto digestivo e inmunitario, según explicó el medio.

Este alimento concentra entre 30 y 60 microorganismos vivos que interactúan con el ecosistema intestinal, una característica que despertó el interés de la comunidad científica. Publicaciones registradas en PubMed describen el kéfir como una matriz de bacterias y levaduras capaces de producir compuestos bioactivos durante su fermentación. La base de su preparación son gránulos blancos que, en reposo por 24 a 48 horas, producen ácido láctico y otros metabolitos.

El kéfir, una combinación microbiana con potencial probiótico

César Casavola, presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas, destacó que el kéfir de leche aporta proteínas, vitaminas del grupo B y minerales, mientras que el kéfir de agua es más ligero, aunque conserva su acción probiótica. Ambos dependen de la diversidad microbiana que contienen, afirmó el especialista citado por el diario.

Casavola explicó que gran parte de la evidencia disponible proviene de estudios en laboratorio y en animales. Esas investigaciones han vinculado el consumo de kéfir con mejor digestión, reducción de bacterias oportunistas y mayor diversidad microbiana. Además, especies como Lactobacillus kefiranofaciens y Saccharomyces cerevisiae contribuyen a regular el pH intestinal y a mantener la estabilidad del ecosistema, según señaló el experto.

La nutricionista Milagros Sympson, añadió que estos cambios pueden influir en la absorción de nutrientes y en molestias como diarrea, estreñimiento o síntomas del síndrome de intestino irritable. Además, un estudio de Bristol Myers Squibb Medicine que observó una reducción de la disbiosis en pacientes críticos y describió la presencia de péptidos bioactivos con capacidad para estimular mecanismos de defensa del organismo.

En cuanto a su uso doméstico, los expertos recomiendan condiciones higiénicas estrictas, control en los tiempos de fermentación y consumo dentro de siete a diez días. Una ingesta de 100 a 200 ml diarios sería la cantidad sugerida, agregó el medio. Finalmente, el kéfir, compuesto por hasta 61 cepas microbianas, es considerado una fuente probiótica superior al yogur y es seguro, económico y apto para preparar en casa, según el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos.

