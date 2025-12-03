En medio de los aumentos previstos para 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó a inicios de diciembre de 2025 una nueva guía global en la que recomienda que ciertos medicamentos originalmente diseñados para tratar la diabetes tipo 2 sean utilizados también en adultos con obesidad, siempre acompañados de cambios en el estilo de vida.

Estos fármacos pertenecen a la familia de los agonistas de GLP‑1, e incluyen entre otros nombres a Semaglutida, Liraglutida y Tirzepatida, indicó el portal de la mencionada agencia de las Naciones Unidas.

Su mecanismo de acción imita la función de hormonas intestinales naturales, generando una sensación de saciedad, retardando el vaciado gástrico y ayudando a controlar el apetito. Esto puede favorecer una reducción sostenida de peso cuando se complementa con una alimentación equilibrada y actividad física

El organismo alertó, sin embargo, que esta recomendación es “condicional”. Señaló que aunque los beneficios observados en ensayos clínicos son prometedores, todavía se carece de evidencia suficiente sobre los efectos y riesgos a largo plazo, sobre la sostenibilidad del peso tras suspender el tratamiento y sobre la capacidad de los sistemas de salud para garantizar un uso seguro y equitativo.

“Aunque la medicación por sí sola no resolverá esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir los daños asociados a ella”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Asimismo, la OMS advierte sobre las implicaciones éticas y logísticas: estos medicamentos han mostrado una demanda creciente, lo que ha causado escasez para quienes los requieren por diabetes, y podría provocarse inequidad en el acceso. Incluso con un aumento en la producción, se estima que menos del 10 % de quienes podrían beneficiarse de estas terapias tendrán acceso a ellas hacia 2030.

La organización insiste en que estos tratamientos deben formar parte de un plan integral de atención: no basta con la medicación. Es necesario combinarla con dieta saludable, actividad física regular y seguimiento médico y conductual.

De esta manera, la obesidad se aborda como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, no como un problema puramente estético o de voluntad individual.

En ese sentido, la postura de la OMS representa un giro en la forma de considerar la obesidad: ya no solo como un factor de riesgo, sino como una condición crónica susceptible de tratamiento estructurado, con base en evidencia científica. Pero al mismo tiempo advierte sobre los retos de equidad, seguridad y sostenibilidad que implica su implementación global.

¿Quién puede medicamentos para bajar de peso en Colombia según la OMS?

Con base en la más reciente guía de Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas que pueden usar medicamentos para bajar de peso en Colombia, y en general donde se aplique la recomendación son:

Personas adultas con obesidad. La OMS señala que los medicamentos basados en terapias GLP‑1 (como semaglutida, tirzepatida o liraglutida) pueden emplearse en adultos que presenten obesidad. En la práctica clínica, esto suele definirse como un índice de masa corporal (IMC) de 30 o superior.

Personas con obesidad y problemas de salud relacionados. Más allá de la cifra de IMC, esta recomendación también apunta a quienes tienen obesidad con comorbilidades (como riesgo cardiovascular, diabetes tipo 2 u otras enfermedades asociadas al sobrepeso), ya que el tratamiento puede contribuir a reducir esos riesgos.

Tratamiento a largo plazo combinado con cambios de estilo de vida. La OMS enfatiza que estos fármacos no deben usarse solos. Su recomendación implica que el uso de medicamentos vaya acompañado de una dieta saludable, actividad física regular y apoyo conductual o médico. Es decir, quienes acceden deben comprometerse con un plan integral de tratamiento.

No incluye a mujeres embarazadas ni a menores de edad. La guía desaconseja el uso de estos medicamentos en mujeres en embarazo, pues no se ha evaluado suficientemente su seguridad en este grupo. Tampoco están indicados para niños o adolescentes bajo la nueva recomendación.

Personas dispuestas a un seguimiento médico y sanitario adecuado. Dado que la recomendación de la OMS es “condicional”, es decir, sugiere precaución por la limitada evidencia a largo plazo sobre eficacia, efectos adversos y sostenibilidad del tratamiento. Es necesario que quien emprenda este tratamiento lo haga bajo supervisión médica continua.

