En el marco del prestigioso Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) se celebra la edición número 41 de los Premios India Catalina, galardones que exaltan lo mejor de la televisión y el contenido audiovisual nacional, regional y local que se destacó a lo largo de 2024.

Este evento se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para reconocer el talento y la creatividad en la industria audiovisual colombiana.

Una de las grandes protagonistas de esta edición es la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco, quien será homenajeada este sábado 5 de abril con el Premio Víctor Nieto a Toda una Vida. Este reconocimiento celebra su impecable trayectoria artística, tanto a nivel nacional como internacional, y su valioso aporte al desarrollo del entretenimiento y la cultura en Colombia.

La reconocida actriz compartió con Pulzo lo que representa para ella recibir este importante reconocimiento

“Recibo este premio con mucha gratitud y alegría, pero también con la conciencia de que un reconocimiento como este no recae únicamente en el actor que lo recibe. Somos la cara visible de un trabajo colectivo, y si no estamos rodeados de las personas correctas, es imposible brillar en escena”, afirmó la actriz desde Cartagena.

“Un compañero generoso en la actuación, un maquillaje que te revele las claves del personaje, una escenografía que aporte profundidad… todo eso es fundamental. Cada uno de esos elementos construye el universo en el que uno puede habitar como personaje”.

De Francisco enfatizó que su intención no es restarle mérito a su labor como actriz, sino destacar el trabajo de quienes hacen posible cada producción: “Claro que valoro mi trabajo, pero sin ese equipo detrás, sin ese esfuerzo conjunto, nada de esto sería posible. Este logro también les pertenece a ellos”. Sobre las figuras que han influido en su carrera, compartió:

“Los artistas que me han inspirado no son necesariamente me refiero a los actores. Son personas que, a través de un rasgo muy particular, logran expresar algo esencial de lo humano. De Pepe Sánchez, Víctor Mallarino o Alejandra Borrero he recibido una profunda lección de amor por el arte. A través de su obra he podido conocer no solo el alma del actor, sino también la de un país”.