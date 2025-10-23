El espíritu reformista de Gustavo Petro sufrió un nuevo revés por la suspensión provisional del decreto 0858 de 2025, que daba vía libre a un sistema preventivo de la salud.

Fue el Consejo de Estado el que tumbó la estrategia del Gobierno para llevar a cabo parte del articulado de la reforma a la salud, sin necesidad de darle trámite en el Congreso.

El decreto buscaba implementar un modelo preventivo, transformando el esquema actual basado en las entidades promotoras de salud (EPS) hacia uno centrado en la atención primaria y la prevención, con competencias compartidas entre EPS y entidades territoriales.

La propuesta, una de las banderas principales del Ejecutivo, pretendía reestructurar el sistema para acercar la atención médica a las comunidades y reducir los costos derivados de enfermedades crónicas.

Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que el decreto debía suspenderse mientras avanza un proceso de nulidad, al considerar que representa una reforma estructural que solo puede tramitarse mediante ley en el Congreso, conforme lo dicta la Constitución.

Reacción de Gustavo Petro ante la caída del decreto sobre el sistema de salud

Petro calificó la decisión como una medida que “atenta contra la vida humana” y defendió que el decreto buscaba instaurar una lógica de atención basada en la prevención y la proximidad territorial, en lugar del modelo actual centrado en EPS como aseguradoras.

Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana La ley ordena un sistema preventivo para Colombia https://t.co/MtkEbMwqHu — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 23, 2025

Así reaccionó el mandatario a la decisión del Consejo de Estado que respondió una demanda del representante a la Cámara, Andrés Forero, quien celebró la medida.

“Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan B’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”, aseguró Forero en sus redes sociales.

