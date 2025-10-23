El Gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer oficialmente el proyecto de ley que convoca a una asamblea nacional constituyente, con la cual busca abrir un nuevo proceso de deliberación nacional para redactar una nueva Constitución. El documento fue elaborado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, y se presentó de manera formal este jueves desde Shanghái.

En un comunicado leído desde esa ciudad china, Montealegre explicó que la propuesta pretende “iniciar un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI”. Añadió que, con este paso, el Gobierno busca “derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso” y abrir espacios de participación para los sectores históricamente excluidos del poder político.

El proyecto de ley deberá ser radicado ante el Congreso para su trámite formal. Si obtiene la aprobación mayoritaria, la Corte Constitucional revisará su constitucionalidad antes de que el pueblo sea convocado a las urnas. De ser avalado en consulta, se iniciaría el proceso electoral para elegir a los 71 delegatarios que redactarían el nuevo texto constitucional en un plazo de tres meses.

El Gobierno insiste en que se trata de un proceso democrático y participativo, orientado a fortalecer el Estado social de derecho, superar el bloqueo institucional y abrir paso a un modelo más incluyente. Para Montealegre, la Constituyente sería “la oportunidad de construir una nueva Constitución del cambio social”, que renueve el pacto político fundacional de Colombia tres décadas después de la Carta de 1991.

Cómo es el proyecto de la asamblea nacional constituyente

El texto de 23 páginas elaborado por Montealegre constituye un proyecto de ley para convocar al pueblo colombiano a decidir, mediante votación popular, si quiere o no una asamblea constituyente. Se ampara en los artículos 374 y 376 de la Constitución Política, que establecen la posibilidad de una reforma total de la Carta mediante la participación directa del pueblo.

La propuesta parte de una exposición de motivos que plantea la necesidad de actualizar la Constitución de 1991, al considerar que algunas de sus instituciones “se han vuelto obsoletas” o “han sido utilizadas por sectores retardatarios para destruir las conquistas sociales”. Según el ministro, el Estado social de derecho colombiano atraviesa una crisis de representatividad y de bloqueo institucional, causada por un Congreso que, a su juicio, “ha renunciado a la democracia deliberativa” y ha frenado reformas sociales esenciales.

En ese contexto, el documento sostiene que el único poder soberano y constituyente es el pueblo. Por ello, propone que los ciudadanos decidan en las urnas si se instala o no una asamblea encargada de redactar una nueva Constitución “ajustada a los retos del siglo XXI”, con énfasis en derechos sociales, justicia, participación y lucha contra la corrupción.

¿Cuál sería la composición de la asamblea Constituyente?

Uno de los aspectos más detallados del proyecto es la composición de la asamblea, que estaría integrada por 71 delegatarios elegidos por voto popular. El diseño busca garantizar representación territorial, paridad de género y la inclusión de sectores históricamente marginados.

De acuerdo con el texto, los delegatarios se elegirían así:

44 representantes de la circunscripción nacional, con paridad entre hombres y mujeres.

2 delegados afrodescendientes, uno de ellos mujer.

2 delegados indígenas, uno de ellos mujer.

2 campesinos, uno mujer.

2 víctimas del conflicto armado, uno mujer.

2 representantes sindicales, uno mujer.

2 jóvenes, uno mujer.

2 representantes del pueblo Rrom, uno mujer.

2 del pueblo raizal y palenquero, uno mujer.

6 representantes del pueblo colombiano en el exterior, tres mujeres.

2 delegatarias madres cabeza de familia.

3 representantes del pueblo LGBTIQ+.

