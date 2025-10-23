Un caso de crueldad animal ha conmocionado a los habitantes de Sincelejo y al país entero. Dos mujeres, identificadas como ‘Teresita’ y Arlin Cuello, fueron enviadas a prisión luego de ser señaladas de matar e incinerar a un perro pastor alemán, al que llamaban Rommy. Según las propias acusadas, el animal estaba “poseído”.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación, las mujeres fueron capturadas y presentadas ante un juez de control de garantías, donde se legalizó su detención e imputaron cargos por maltrato animal con circunstancia de muerte agravada.

El hecho se registró en una vivienda del barrio La Pollita, en Sincelejo, donde varios vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos, oraciones y sonidos extraños que provenían del inmueble. Cuando la Policía llegó al lugar, se encontró con una escena impactante: el cuerpo del canino había sido incinerado y las mujeres aseguraban que estaban “liberándolo de un espíritu maligno”.

A la cárcel fueron enviadas dos mujeres, madre e hija, que mataron e incineraron a un perrito pastor alemán, de nombre Rommy, en Sincelejo porque según ellas, estaba “poseido” 🤬 Teresita y Arlin Cuello fueron capturadas y trasladadas a la Fiscalía tras cometer su crimen… pic.twitter.com/EffqyjDAav — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 23, 2025

Debido al comportamiento errático de ambas durante las audiencias, la Policía confirmó que fueron remitidas a una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental y establecer si eran conscientes del acto cometido.

El caso ha generado una fuerte indignación entre los defensores de animales, quienes exigen que la justicia aplique todo el peso de la ley y que no se repita el patrón de impunidad que ha caracterizado otros casos similares.

Organizaciones animalistas recordaron que, según la Ley 1774 de 2016, el maltrato animal es un delito que puede ser castigado con penas de hasta tres años de prisión, aumentadas cuando el hecho resulta en la muerte del animal.

La ciudadanía ha expresado su rechazo en redes sociales, pidiendo justicia por Rommy y solicitando que este caso sirva como precedente para reforzar la lucha contra la crueldad animal en Colombia.

