Rubén Darío Fernández Monroy, de 25 años, se encontraba recluido en el centro médico, luego de una intoxicación masiva, en la que afectó a más de 300 asistentes por alimentos en mal estado de la Asamblea Nacional de Juventudes en el Coliseo MAyor de Ibagué, entre el 22 y el 24 de noviembre de 2024.

Elvia Monroy, madre del joven afirmó, que Rubén presentó complicaciones de salud, luego de ingerir un pollo en mal estado durante el evento, poco después, otros asistentes reportaron síntomas como vómitos, diarrea, fiebre y confusión. “Yo tengo conocimiento de que mi hijo no era el único que estaba mal, porque hay más jóvenes que están muy malos, pero viven en zonas muy alejadas donde no hay buenas clínicas“.

El evento, convocado por el Gobierno Nacional para la participación juvenil, fue el centro de críticas debido a su organización. Además, del incumplimiento del presidente Gustavo Petro, quien había asegurado que estaría presente, sin embargo, fue la vicepresidenta Francia Márquez quien asistió al encuentro.

Elvia Monroy pidió a las autoridades que investiguen lo ocurrido y el caso de su hijo no quede impune, “si él no hubiera ido a ese congreso, nada de esto habría pasado. No quiero que esto se quede así. Algunos jóvenes fueron alojados en hoteles, mientras que otros tuvieron que pasar la noche en el Coliseo, los que estaban en hoteles no les pasó nada porque les hicieron la comida allá”.

Por su parte, el Ministerio de la Igualdad, organizador del evento, lamentó el fallecimiento del joven, quien fue reconocido como un líder de juventudes, “Rubén Darío se destacó por su incansable labor en pro de las juventudes, trabajó con determinación por sus derechos, el fortalecimiento de la participación juvenil y la construcción de una sociedad más equitativa. Sus aportes durante la reciente Asamblea Nacional de Juventudes fueron invaluables, dejando un legado que seguirá inspirando a quiénes compartimos sus ideales y creemos en la construcción de país desde las diferencias“.

Rubén Darío Fernández Monroy, como delegado en el espacio de Emprendimiento y Asociatividad, participó activamente en la Asamblea Nacional de Juventudes, a través de sus redes sociales manifestó la alegría que sentía de poder estar en este escenario, además en su intervención ante la vicepresidenta Francia Márquez, propuso una iniciativa de financiación para jóvenes que transforman sus comunidades.

“Esta 1ra Asamblea fue un momento para seguir llevando la voz de los jóvenes, especialmente aquellos de territorios rurales y marginados. Mi intervención se centró en la dignificación de los emprendedores rurales, proponiendo una iniciativa de financiación para jóvenes que están transformando sus comunidades y haciendo de sus proyectos un motor de cambio socioeconómico”, indicó el joven.

