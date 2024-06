El expresidente se refirió a la salida de cuatro magistrados de la Corte Constitucional el próximo año, donde teme que estos cargos sean ocupados por sectores afines al Gobierno Petro.

En este sentido, para Iván Duque tener una corte independiente garantiza “la democracia” en el país y evitaría que se tomen medidas que favorezcan la permanencia en el poder del actual presidente.

“La estrategia de hablar de constituyentes y reelección está íntimamente ligada a que en el próximo año se van a dar cuatro reemplazos en la Corte Constitucional de Colombia. Si en esos cuatro escaños tenemos una corte sumisa, sometida, dócil y palaciega, estará seriamente amenazada nuestra democracia”, aseguró Duque en un evento público.

Además, el exmandatario habló de la posibilidad de convocatoria a una asamblea nacional constituyente, donde opinó que a Gustavo Petro no le darían los tiempos para esto, por lo que podría acudir a otros mecanismos.

“Los tiempos que eso requiere no le dan al gobierno, porque son más de dos años o casi dos años, entonces están buscando un mecanismo hechizo hacer una constituyente de carácter popular, semejándose a la que hizo Maduro hace dos años en Venezuela”, agregó Duque.

Última versión de Petro sobre la asamblea nacional constituyente

Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro manifestó que lo que él buscaría de este mecanismo es la implementación de la “paz” y no la reelección.

“Esto es una mentira. No descarto que exista una constituyente para lograr la paz y el perdón social, no para reelegirme. Eso no esta [Sic] dicho en mi entrevista ni en mis discursos” afirmó el presidente.

