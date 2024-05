Por: El Colombiano

El expresidente Iván Duque estrenó su nuevo pódcast sobre opinión política llamado ‘Tres Respuestas’. En su debut, tuvo como invitada a la líder política venezolana, María Corina Machado, quien fue inhabilitada para participar como candidata presidencial en las próximas elecciones del 28 de julio.

Durante la entrevista, que se extendió por más de treinta minutos, Duque y Machado abordaron temas relacionados con la situación política en Venezuela, la seguridad de la oposición en medio del clima electoral y si el actual mandatario, Nicolás Maduro, que busca reelegirse, respetará las elecciones.

Uno de los puntos clave de la conversación fue la “legitimidad” de las elecciones en Venezuela y el papel de la resistencia democrática en ese país.

Frente a esto, Machado señaló los obstáculos que enfrenta la oposición, incluida la inhabilitación de líderes políticos, como ella misma: “(Maduro) creyó que me iba a sacar a mí y nos iba a sacar a nosotros de esta lucha por elecciones limpias y libres en Venezuela y no lo ha logrado y cada uno de los obstáculos que nos han ido poniendo los hemos ido superando. Hoy tenemos un candidato que es un hombre honesto, no es muy conocido en Venezuela, pero tenemos 90 días para que el país entienda que es una figura que tiene mi confianza y que tiene el respaldo de la Venezuela democrática”, dice la líder opositora refiriéndose al candidato Edmundo González, el reemplazo de Maria Corina para darle “la pelea” a Maduro en las urnas.

Duque denominó el gobierno de Maduro como un “régimen de tiranía” y señala que “la intención que tiene Maduro es quedarse en el poder al precio que sea”.

Luego, el expresidente le planteó a la política la posibilidad de que Maduro regrese al poder, sin embargo, Machado resaltó el gran apoyo que ha tenido la oposición. Según la política venezolana, “sabemos que el régimen está en una verdadera debilidad y fragilidad en términos de su apoyo popular y además viene cayendo cada día que pasa (…) en las actividades que organiza Maduro las pocas veces que se atreve a salir de Miraflores no tiene ningún tipo de emoción, por el contrario, yo creo que más bien le da miedo exponerse”.

En términos de apoyo por parte de las organizaciones internacionales en la observación de las elecciones y la defensa de la democracia, Machado resaltó: “yo sí espero que las organizaciones de observación electoral internacional tengan conciencia de lo que representaría para Venezuela que el régimen perpetrar un fraude que no fuese desmontado”.

Por su parte, Duque, a quien grabaron cantando, aprovechó para criticar la postura de la Organización de los Estados Americanos (OEA) respecto a la situación en Venezuela. Describió una OEA “distinta” y afirmó que “la resistencia democrática está prácticamente preparándose para encarnar a David contra Goliat” .

Durante la conversación también se abordó el tema de la seguridad de los líderes de la oposición, incluida Machado, y cómo enfrentan constantes amenazas y riesgos personales debido a su lucha contra el régimen.

Además, Machado advirtió que “si Maduro por las malas, a la fuerza, pretende quedarse en el poder en contra de la voluntad enorme de los venezolanos, sería un escenario devastador” y pidió respetar la Constitución.

Finalmente, la opositora venezolana se mostró positiva de cara a las elecciones y señaló: “yo tengo la seguridad de que lo vamos a lograr”.

🎤 Hemos alcanzado más de 100,000 vistas en YouTube con nuestro primer episodio del podcast “Tres Respuestas” junto a @MariaCorinaYA. Gracias a todos por hacer parte de esta comunidad. Puedes escucharlo también en Spotify y Apple Podcast 👇🏻👇🏻👇🏻https://t.co/ZVOVLAns5v… pic.twitter.com/VjdydLB72I — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 11, 2024

