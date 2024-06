El presidente Gustavo Petro ha agitado la discusión en los últimos días al abrir la puerta a una posible constituyente, aunque dejó en claro que su intención no es la reelección, como lo han hecho saber algunos de los senadores cercanos a él, como Isabel Zuleta, quien aseguró que ese es el objetivo de la coalición.

Pese a la polémica, Petro volvió a referirse a la necesidad de reformar cosas en el país a través de esa vía: “Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz para poder hacer la paz”.

Ahora, Andrea Petro, hija mayor del mandatario, se pronunció en sus redes sociales sobre el revuelo que hubo por las declaraciones de su padre y les hizo un pedido a los miembros de la oposición.

“Lo que pasa es que ustedes lo único que quieren es una muerte política.¿Cuál es el problema si en 6 años quiere volver a ser presidente? Los noto asustados por nada, eso se llama paranoia. ¡Dejen el ‘show’!”, escribió la hija del presidente.

Querida, lo que pasa es que ustedes lo único que quieren es una muerte política. Cuál es el problema si en 6 años quiera volver a ser presidente? 🤔 los noto asustados por nada, eso se llama paranoia. Dejen el show! https://t.co/mFGB1Bjkiw — Andrea Petro (@andreapetro91) June 4, 2024

En medio de esta debate en el país, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió a calmar las aguas sobre la propuesta para reelegirse, que según él no es cierta: “Con el mayor respeto queremos desde el Gobierno repetir con todo el énfasis posible a los señores expresidentes que sí se reeligieron con una reforma a un artículo de la Constitución, que ni el Gobierno, ni el señor presidente están en la senda de buscar modificar la Constitución para habilitar su reelección”.

