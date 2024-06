Por: VALORA ANALITIK

En una entrevista con Revista Cambio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que no le interesa reelegirse en el cargo y negó que planee llevar una Constituyente al Congreso. Además, señaló que que el acuerdo de paz con las Farc debe cumplirse o el país puede recibir sanciones internacionales.

En el texto, el mandatario fue enfático en que ninguna de las dos cosas sucederá en su Gobierno, a pesar de que los ha mencionado en previas ocasiones.

Si bien no ha dicho textualmente que busque quedarse más tiempo en la Casa de Nariño o que planee presentar este mecanismo constitucional ante el Legislativo, sí ha mencionado esas posibilidades.

¿Qué dijo Petro sobre reelegirse y tramitar una constituyente?

Pero el presidente insiste en que no le suena reelegirse, ni la idea de tramitar una Constituyente en el Congreso: “A mí no me interesa reelegirme, que es hacia donde va la crítica. ¿Perpetuarme en el poder para qué? El pueblo no se va a expresar para ver si el presidente de la república se queda o no. Eso sería una tontería”, dijo a Cambio.

“Esa expresión tiene que ser para resolver unos temas puntuales que no se han podido resolver por la vía del Congreso en los últimos 30 años”, añadió.

En su concepto, esos aspectos pendientes incluyen el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, el ordenamiento territorial, las reformas política y a la justicia, la verdad judicial y el perdón social. “El único que puede dar la posibilidad de una reconciliación es el pueblo”, anotó.

Petro niega que vaya a presentar constituyente en su Gobierno

Petro insistió en que Colombia debe cumplir lo firmado con las Farc, ya que se trata de una declaración oficial de buena fe en forma de declaración unilateral del Estado. Y afirmó que, si esto no se logra, hay un incumplimiento: “Si la normatividad interna no permite el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el Estado colombiano se comprometió a variar las normas para que se pueda cumplir”, indicó.

En todo caso, fue enfático en que no se debe confundir su llamado al poder constituyente con los medios que existen en la ley para reformar la Carta Política, aunque se limitó a hablar de su periodo presidencial:

“Una constituyente está reglada por la Constitución. No necesariamente tiene que configurarse en mi gobierno. No la hemos presentado al Congreso y no pienso presentarla”, anotó.

Sin embargo, concluyó diciendo: “Hay un pueblo que sí quiere los cambios y que se está convocando para discutir de qué manera se puede expresar un poder constituyente que no quiere ser convocado por las élites colombianas”.

De otro lado, en su diálogo con Cambio, el presidente Petro se refirió a los escándalos de corrupción que han salpicado a su Gobierno, incluyendo los recientes de carrotanques en La Guajira y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

Sobre esto, anotó: “La responsabilidad política tengo que asumirla yo. Eso yo no lo vi en otros gobiernos. Siempre decían que no era cierto, protegían a las personas responsables de los ilícitos, las mantenían en el gobierno como pasó con el tema de Centros Poblados. Yo no estoy haciendo eso”. En su lugar, afirmó que el poder trae soledad y, por ende, se deben tener barreras morales internas “muy fuertes” ya que “el poder mata, se vuelve adicta y buscar perpetuarse ahí”.

Ahora bien, sobre la posible salpicada a miembros del gabinete, dijo que no basta con que esos nombres suenen e insistió en que no se les ha comprobado ninguna responsabilidad en los hechos.

De otro lado, respondió a las críticas hechas por la baja ejecución de diversos ministerios y entidades del Gobierno: “Mi actividad todos los días es impulsar los programas del gobierno. Incluso descubrir los entuertos. Hay muchas cosas que han pasado, algún día escribiré en un libro. Por ejemplo, duramos dos meses con el presupuesto bloqueado”, anotó.

Y reconoció que el Gobierno puede trabajar más rápido, al tiempo que indicó que más allá de los porcentajes de ejecución, se debe revisar si los recursos realmente se gastaron en programas o está guardada en bancos.

