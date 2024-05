¿Qué tienen que ver los asesinatos de varias mujeres en Bogotá a manos de sus exparejas, la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) tramo norte y la renuncia de varias futbolistas de la selección femenina de ese país? Aunque son temas que van por carriles diferentes, el presidente Gustavo Petro consiguió construir un viaducto teórico para unirlos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, promovió esa obra que requiere la capital de la república desde hace varios años y finalmente fue aprobada por el Concejo de la ciudad. Una de las novedades de esta obra es que, a diferencia de lo que se creía, acogerá el espíritu de la idea que venía desde la administración anterior de Claudia López de construir la Ciudadela Educativa del Cuidado en Suba. Los dos proyectos, anunció el mandatario, serán una realidad en los próximos años.

Casi que de inmediato, el presidente Petro reaccionó contra la construcción de la ALO, y, en un primer momento, apeló al argumento de lo ambiental. “Por hacer la ALO norte, que acabaría con la reserva forestal del norte, el Concejo de Bogotá eliminó la construcción del gran multicampo universitario de Suba”, escribió en su cuenta de X.

Después, las razones del mandatario para rechazar el proyecto vial en Bogotá pasaron de lo ambiental a lo deportivo en Argentina, construyendo un puente para relacionarlo todo con la ola de asesinatos de mujeres en las últimas horas en la ciudad, con una proyección, eso sí, hacia el resto del continente y del mundo.

El jefe de Estado reposteó un trino de la futbolista argentina Estefanía Banini, que se manifestó sobre la renuncia de varias jugadoras a la selección de su país, atribuido, según la deportista, a “los malos tratos, a muchas diferencias”. De acuerdo con Banini, “Hay muchas [jugadoras] que no saltan [reclaman], no dicen las cosas que pasan y que ellas [las que renunciaron] lo digan a pesar de que tenga consecuencias, me parece de mucha valentía”.

Ante esta publicación, el presidente Petro escribió que “el mundo no puede ser manejado por la brutalidad del hombre inculto. El hombre sin educación retorna a la fuerza bruta. El poder en la mujer es fundamental para el proyecto democrático y pacífico de América latina y la humanidad”.

Pero luego apeló a la educación como un anclaje para unir este aspecto deportivo con la ALO y los asesinatos de mujeres en las últimas horas en la ciudad. “La educación es fundamental para la paz. Que [sic] triste que en Bogotá crezca el feminicidio y abandonen la construcción de la universidad para que los carros pasen”, escribió en la red social.

“Algun [sic] dia [sic] los políticos bogotanos entenderán que es más importante el cerebro, el árbol y el ser humano que el carro y el cemento gris”, terminó, sin considerar que el alcalde Galán garantizó la construcción de la Ciudadela Educativa del Cuidado, aunque como un megacampus universitario, y demostrando que las dos cosas se pueden hacer, tendiendo puentes reales entre tendencias discrepantes, una de las manifestaciones del bien gobernar.

