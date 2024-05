En un breve lapso de dos meses y medio, el presidente Gustavo Petro cambió de parecer. El 15 de marzo anunció en Cali su intención de llevar a cabo una asamblea nacional constituyente, algo con lo que rompió sus promesas de campaña y que tiene al país en un profundo alboroto pues toca los cimientos del ordenamiento jurídico y político de Colombia. Pero ahora, en Córdoba, sostuvo que no ha hablado de eso. Semejante actitud ha sido entendida de diferentes maneras que van desde una estrategia política, pasando por un despiste hasta quienes lo catalogan como un caso clínico.

“Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”, dijo Petro ese 15 de marzo el Puerto Rellena, en la capital del Valle, centro de las protestas sociales de 2021. “No he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa aún, que para reelegirme”, dijo el mandatario este jueves en Pueblo Nuevo (Córdoba). ¿Cómo entender esta contradicción?

Cuando habló por primera vez de una constituyente, el mandatario asistía a una asamblea de la movilización indígena ‘Minga por transformaciones para la vida, el territorio, la democracia y la paz’. Y cuando negó haberla planteado presidía la entrega de 6.000 hectáreas de tierras en Pueblo Nuevo. Entre un momento y otro también ha usado indistintamente los términos “proceso constituyente”, “poder constituyente” y “plebiscito constituyente”, lo que ha incrementado aún más la confusión sobre los propósitos reales que persigue.

En defensa del presidente se podría decir que, efectivamente, en su intervención de este jueves, cuando negó haber planteado una asamblea nacional constituyente, matizó esa negación con el adverbio ‘aquí’ (“No he hablado aquí de una asamblea constituyente […]”). Por eso, es dable entender que no lo ha hecho con anterioridad puntualmente en el predio Los Billetes, corregimiento de Cintura, en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), en donde se pronunció y achacó el surgimiento de la idea de una constituyente a la prensa.

Como se le ha señalado desde que lo anunció que una asamblea nacional constituyente solo tiene dos propósitos, cambiar la Constitución o redactar una nueva (proceso en el cual sus opositores creen que buscará la reelección, así lo niegue), el presidente Petro sobreagua insistiendo en el concepto que ha tomado del filósofo italiano Antonio Negri ‘poder constituyente’. “Estoy hablando de un poder constituyente. No confundan el objetivo con los medios: poder constituyente es poder del pueblo, es capacidad de decisión, es capacidad de organización, es poderle decir a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder, que decide, que quiere cambiar la historia de Colombia”.

Tanto en Cali, donde planteó la asamblea nacional constituyente, como en Pueblo Nuevo, en donde lo negó, al presidente se le vio enardecido. El público que asiste a sus actos lo emociona, al punto de que parece perder el control de lo que dice. Su discurso se apodera de él y lo lleva de los planteamientos políticos a los pincelazos poéticos con los que, como muestra su producción televisiva, hace vibrar a los campesinos e indígenas a los que se dirige.

La democracia —les dijo el jefe de Estado a los campesinos en Córdoba— es “aquella en donde la gente no solo decide, sino que la gente progresa, la gente derriba los obstáculos a la libertad, la gente supera las necesidades juntas, decidiendo en común, decidiendo como un pueblo, decidiendo como un río tormentoso que se junta pero que llega tranquilo hasta el mar, el mar de la humanidad, el mar de la vida”. De la política a la poética, de plantear una asamblea nacional constituyente a negar que lo hubiera mencionado. Así discurre el presidente.

Los cambios de postura frente a un tema trascendental para el país como la idea de tocar la Constitución, pero saltándose los mecanismos que ella misma establece para reformarse (todos los cuales deben pasar, si se respetan las instituciones, por el Congreso de la República), vician de incoherencia el discurso y les quitan consistencia a los objetivos. El mensaje que recibe Colombia es, cuando no caótico, incompleto, y la sensación de inestabilidad se hace creciente. Ya, en todo caso, activaron la creación de su propio enemigo (su némesis) con miras a las elecciones de 2026.

Otro grave efecto que puede tener la inconsistencia discursiva es la erosión de la credibilidad. Afirmar algo y después negarlo, como si nada, cuando todo un país es testigo de esas dos diferentes posturas, tiene serias consecuencias en variables como el prestigio, la influencia y la popularidad, determinantes para el presidente Petro ahora que su gobierno comenzará a andar con el sol a las espaldas, y con muchas tareas pendientes a la luz del programa de gobierno que ofreció.

Así, hoy el presidente puede decir que no quiere reelegirse, pero quizá mañana cambie de parecer y diga que sí, porque, como lo ha sugerido ya, hará lo que ‘su’ pueblo le mande. De hecho, este tema ya lo empezaron a mover la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, que sostiene que al presidente no lo han dejado gobernar y necesita más tiempo para hacer los cambios que prometió, y el exfiscal Eduardo Montealegre, que sostiene la peligrosa tesis de que el jefe de Estado puede convocar una constituyente por decreto.

