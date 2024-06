En el marco de un acto protocolario en la Casa de Nariño, desde donde saludó al fuero diplomático residente en Colombia, este martes el presidente Gustavo Petro respondió a la carta que el expresidente Juan Manuel Santos envió a António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas, en la que advierte que en el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc no está contemplada una convocatoria a una constituyente.

Acogiendo la tesis de quien otrora fue su canciller, Álvaro Leyva –que dijo que Santos “aún no entiende bien qué firmó”–, Petro aseguró que el exjefe de Estado está “un poco” confundido y pareciera que “no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso: la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”.

“Hay un antecedente: la paz de Santos, que hoy está en discusión. Él mismo la ha puesto, confundido un poco en su carta dirigida a Antonio Gutérres en 2017 con el texto completo del Acuerdo al que llegaron con las Farc”, sostuvo el mandatario, quien manifestó que, si bien Santos logró acordar la paz con la extinta guerrilla, no fue capaz de llevar a Colombia a una era de paz.

“Santos logra un Acuerdo, episódico, con las Farc, que no logra tampoco sacarnos hacia una era de paz. Algo falla ahí, que hay que analizar para no volver a repetir el error. Es un acuerdo entre grupos armados, las Farc de un lado, el Estado armado del otro. Unas Farc relativamente derrotada militarmente (…) Santos va a pasar a la historia como constructor de ese proceso, pero pareciera que no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso: la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”, explicó Petro.