Una dramática situación vive la deportista Luz Adiela Álvarez Salazar, destacada judoca olímpica, quien a través de sus redes sociales reveló que en las últimas horas ha recibido graves amenazas de muerte, por lo que hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que la ayude.

(Vea también: Londoño le dio duro a Petro por, según él, querer aferrarse al poder: “Se está armando”)

“Presidente Gustavo Petro, no me deje sola, no me deje morir. Nunca imaginé vivir un día como hoy y ojalá nadie tuviera que vivirlo”, señaló la deportista en un comunicado que escribió.

En su relato, Álvarez relató que fue su padre el que recibió la amenaza a través de un panfleto, en el que los delincuentes le hicieron una escalofriante petición: “Le pidieron que se despidieran de mí porque me matarían”.

La deportista, que ha ganado tres medallas en el Campeonato Panamericano de Judo entre 2009 y 2018, aseguró que la situación la llena de tristeza y preocupación por la seguridad de ella y de su familia.

“No soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos, solo he dedicado mi vida al deporte para darle felicidad a mi gente. Es injusto que los violentos quieran amedrentar a quienes día a día nos levantamos con la ilusión de darle alegría, triunfos y progreso al país”, comentó.

La judoca aseguró que la denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades y espera una investigación urgente para identificar a los responsables. Además, pidió colaboración de la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

“En Jamundí primero llega la amenaza y luego los titulares de lamento, no quiero ser una víctima más en esta absurda guerra”, señaló la deportista.

Lee También

En redes sociales varios políticos del Valle han pedido que se le brinde la protección requerida a la judoca, quien dijo que su única seguridad es Dios y la oración de sus familiares.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.