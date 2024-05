¿Quién dice que hay diferencias entre alguien que ve y quien no? así se lo pregunta Fredy Duvían López, uno de los deportistas de la selección colombiana para ciegos que estará representando con orgullo a Colombia el próximo 28 de agosto en los juegos paralimpicos en Paris.

Para Fredy, perder la vista no es impedimento para salir adelante y menos para ser talentoso en el deporte que desde los 12 años ha mantenido practicando, lo ha visto crecer y el cual, hoy en día, lo tiene dentro de los mejores jugadores del Equipo Bogotá debutando en el fútbol.

Fredy Duvián López es un filósofo bogotano de 42 años, padre de dos hijos, apasionado por la administración, la música, el deporte y no solo es un titán en la cancha, también se pone la camiseta para ayudar a la comunidad, pues trabaja desde el 2014 en la Secretaría de Integración Social promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad y como buen deportista, trabaja incansablemente para que tengan las mejores oportunidades en la sociedad.

Este deportista tuvo que enfrentar un golpe en su vida pues perdió la visión cuando era un pequeño de 12 años, esto a raíz de una catarata congénita que lo llevó a que se le desprendiera la retina. Sin embargo, esto no fue impedimento o algo que le ocasionara frustración, al contrario, hizo que con su escasa edad desarrollara otros talentos y habilidades en competencia que lo llevaron a estar en la Selección Bogotá desde los 13 años y desde hace 23, siendo participe de la Selección Colombia de fútbol para ciegos.

“El reto es igual a todos los atletas, la disciplina, la responsabilidad, el querer y el ponerse metas para alcanzar los objetivos… no hay nada distinto el hecho de que veamos o no veamos no marca la diferencia”. manifestó Fredy Duvián López a Pulzo.