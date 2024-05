Este es el caso de un deportista hecho a pulso, pues no pertenece a un club o una liga deportiva debido a que, según comentó su Gloria Esperanza Matallana, su mamá, no lo han aceptado porque no hay más competidores con su misma condición: parálisis cerebral motriz.

Pese a ello, se entrena por su propia cuenta y logró un tiempo de una hora y 5 minutos para la distancia de 10 kilómetros en la Carrera de las Rosas Bogotá.

Este registro estaría muy cerca del récord mundial para un corredor con su misma discapacidad, ya que el famoso español Álex Roca, de 32 años y quien también tiene la misma parálisis, es célebre por su marca de una hora.

RÉCORD: Hemos logrado bajar 32 minutos

hace 6 años corriendo mi primera carrera de 10 Km en un total de 1.32 h y HOY HE LOGRADO un sueño que todos creíamos imposible, rebajar mi marca 32 minutos, realizando una carrera de https://t.co/f9A7kLt8T5 en 1:00:43 h Gracias @bwin_es pic.twitter.com/5KWNEItG3D — Alex Roca Campillo (@alexroca91) September 20, 2020

De hecho, Roca se ha vuelto popular por ya haberse probado en maratón y media maratón, trazados a los que el colombiano Gallo les quiere apuntar.

No obstante, requiere de apoyo para lograr sus metas y dejar el nombre de Colombia en lo más alto, pues hasta el momento su único respaldo proviene de su familia.

Camilo Andrés Gallo, que constantemente es acompañado por Sandra Milena Gallo, su hermana, contó su historia de vida e hizo el llamado para que ese respaldo que requiere pueda llegar.

“No tiene club, no pertenece a ninguna liga, ni tiene patrocinador. La mamá lo entrena en Fontibón”, comentó su hermana.

Entre tanto, Camilo Andrés dijo cómo llegó al atletismo de fondo: “Comencé jugando fútbol, me dijeron que tenía resistencia y aguante para correr. Desde ahí empecé a entrenar”.

Y lanzó su pedido: “Si pueden darme una oportunidad, me gustaría mucho seguir corriendo y tener un gran apoyo para competir en otros países”.

Finalmente, el joven apuntó que se esmera cada a día por su “familia y para demostrar que la discapacidad no tiene límites”.

Quién desee apoyar a Camilo Andrés Gallo lo puede hacer contactándose al teléfono celular 3118315725.

