Desde Cartagena, donde participó en la ceremonia de ascenso de 89 cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla de la Armada Nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió a los objetivos que, según él, se ha trazado su Gobierno y la fuerza pública para luchar contra el narcotráfico. El mandatario señaló que este fenómeno es una de las causas de la inseguridad, por lo que pidió atacar a quienes están detrás.

El jefe de Estado hizo un reconocimiento a la Armada Nacional por sus resultados en materia de interdicción. “Ha incautado, como ninguna otra fuerza del mundo, cargamentos repletos de toneladas y toneladas de los instrumentos de la economía ilícita. Aquí se ha batido un récord, no solamente nacional; en los años que han pasado este es el de mayor incautación, es un récord mundial”, dijo.

"Aquí se ha batido un récord, no solamente nacional, sino un récord mundial. En los años que han pasado, este es el de mayor incautación. Enseñamos al mundo una estrategia que no se hace solo con barcos, que prácticamente no se hace con fusiles, que se hace con inteligencia,…

