Tal como dio a conocer Hollman Morris en el medio mencionado, dicha lancha no estaría cargada de droga, como lo publicaron desde el país norteamericano, sino que sería de pescadores que simplemente estaban tratando de arreglar el vehículo.

Es más, uno de los fallecidos sería Alejandro Carranza, un pescador de 40 años de edad que se había despedido dos días antes y nunca regresó.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.