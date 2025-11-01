Bajo el atractivo de un premio en efectivo que sonaba tentador para cualquier joven, en una discoteca en Cali inició el fatal desenlace de María José Ardila, una joven de 23 años que aceptó un reto para consumir altas cantidades de alcohol, pero terminó perdiendo la vida.

María José no resistió el impacto del desafío y luego de ingerir las bebidas, se desmayó, vomitó y broncoaspiró, según relató su padre en declaraciones a Blu Radio.

La joven fue trasladada de inmediato a un hospital de Cali, donde el personal médico intentó reanimarla en varias ocasiones. Pese a los esfuerzos, el daño cerebral causado por la intoxicación etílica resultó irreversible, y finalmente los médicos tuvieron que desconectarla.

Investigan posible trago adulterado en caso de María José Ardila

De acuerdo con lo narrado por su padre, Andrés Ardila, en Blu Radio, el premio inicialmente era de 1,5 millones de pesos, pero durante la competencia aumentó a 2 millones, lo que intensificó la presión sobre los concursantes para continuar el peligroso reto.

Además, el hombre hizo referencia a la grabación que circula en redes sociales donde se observan los últimos momentos de la joven en estado de conciencia en la discoteca Sagsa Bar.

“Ella dice… cuando lo prueba, dice: ‘¿Esto qué es? ¿Qué es esto tan horrible?’. Los que la conocemos, cuando yo vi el video, ella se desfigura la cara. La cara le cambia automáticamente después de ese trago. Es cuando ella se desmaya, vomita, y broncoaspira su propio vómito”, indicó Ardila.

De la misma manera, puso en duda la autenticidad del trago que ingirió su hija al asegurar: “Parece que sí hay un trago que no cumple, y eso es lo que están realmente revisando ellos en Medicina Legal”.

