En las últimas hora se confirmó el fallecimiento de María José Ardila, una joven de 23 años de edad que salió a uno de los bares más reconocidos de Cali y falleció luego de completar un reto con licor.

La joven fue a celebrar su cumpleaños al Bar Sagsa y por completar un reto con el que se podía ganar 1’500.000 pesos se desplomó y luego de algunos días en UCI tuvo muerte cerebral.

Claramente esto abrió una discusión muy fuerte de los retos que están poniendo este tipo de establecimientos, porque parecen no tener control y al final las afectaciones con los clientes pueden ser muy graves.

Ante esto, este bar comenzó a recibir miles de comentarios en sus redes sociales hasta que pasó un “inconveniente”: perdieron la cuenta de Instagram.

Esto aparece al tratar de entrar a su cuenta:

Ante esto, el bar tuvo que abrir una cuenta nueva de respaldo, claramente con muchos seguidores menos, en la que publicó el mensaje de condolencias por la muerte de la joven y explicando que su cuenta principal tuvo “inconvenientes técnicos” y por eso ya no está funcionando.

“Mientras se realiza el proceso de restablecimiento, hemos habilitado este nuevo perfil oficial para continuar comunicando información general y mantener actualizados a quienes deseen seguir nuestras publicaciones”, escribió el bar.

Cabe destacar que en esta cuenta no están permitiendo los comentarios de los seguidores.

Esta fue la publicación que hicieron explicando la situación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SAGSA BAR PEÑON (@sagsabarcali)

Ahora, esta situación abrió una gran discusión y prendió la preocupación porque estos retos son bastante comunes y por más de que no obligan a nadie a hacerlos, sino que los clientes lo hacen bajo su propia responsabilidad, igual debería ser reglamentado para que no se presenten más hechos como este.

Por lo pronto, vale la pena recordar que las personas que salgan a tomar deben hacerlo con prudencia, ya que tomar de forma desproporcionada tiene consecuencias muy importantes en el organismo.

