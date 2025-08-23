Blessd abrió un espacio propio en Medellín para la rumba: Medallo Club, una discoteca que enfocada al lujo y al perreo en el sector de Provenza. Estos son los precios que tiene el sitio en su carta y el cover.

Precios de la discoteca de Blessd: así es la carta de Medallo Club

El ingreso tiene un costo de 30.000 pesos, aunque después de las 10:30 p. m. puede subir. Sin embargo, hay días en los que la entrada puede ser gratis para quienes lleguen vestidos de azul. Lo particular de este lugar es que sus promociones no acaban a una hora exacta, hay días en los que terminan a las 10:37 p. m., 10:27 p. m., por ejemplo.

(Vea también: Emblemático edificio que Abelardo De La Espriella va a usar en Zona T para construir ostentoso negocio)

Lee También

En cuanto a las bebidas, la carta ofrece un rango amplio que va desde precios accesibles hasta botellas premium. En el caso del whisky, el Johnnie Walker Blue Label cuesta 3 millones de pesos, mientras que opciones más comunes como Buchanan’s 12 años o Old Parr 12 años se encuentran en 550.000 pesos. En el tequila, la opción más costosa es el Don Julio 1942 con un valor de 3’050.000 pesos, seguido del Maestro Dobel Diamante en 950.000 y el José Cuervo Especial Reposado en 350.000 pesos.

El ron y el aguardiente también hacen parte de la carta, con botellas de Ron Viejo de Caldas (3 años) por 230.000 pesos y aguardiente por 250.000. Para quienes prefieren champaña, la variedad va desde una Dom Pérignon Rosé de 5 millones de pesos hasta una Veuve Clicquot Brut desde 1’500.000 pesos. Los cócteles como mojito, margarita, piña colada y cuba libre tienen un precio estándar de 70.000 pesos. En cuanto a los shots, el valor varía entre 50.000 para whisky o tequila, 35.000 para vodka y 30.000 para aguardiente.

Las bebidas sin alcohol también están disponibles para quienes buscan hidratarse entre tragos. Las cervezas se encuentran en 25.000 pesos, el Gatorade en 15.000 y el agua o la gaseosa desde 10.000 pesos. Además, todas las botellas de Ron Viejo de Caldas incluyen un Red Bull, que individualmente tiene un costo de 20.000 pesos.

(Lea también: Cómo es la camioneta de Blessd de casi $ 3.000 millones, única en Colombia; hay muy pocas en el mundo)

Una noche tranquila, de cocteles y cerveza puede salir por menos de 200.000 pesos. Mientras que si se prefiere una velada VIP con botellas de varios millones de pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙈𝙀𝘿𝘼𝙇𝙇𝙊 𝘾𝙇𝙐𝘽 (@medalloclub.mde)

* Pulzo.com se escribe con Z