En medio de la búsqueda de ahorro en Colombia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó a las empresas generadoras de electricidad reducir las tarifas de energía, especialmente a las hidroeléctricas y aquellas con costos de operación bajos.

Sigue a PULZO en Discover

La medida expuesta por el Gobierno Petro responde a la abundancia de recursos hídricos en el país, fruto de las lluvias recientes, que han elevado los niveles de los embalses y disminuido el costo de producción de energía.

La directriz oficial fue emitida mediante la Circular 40008 el 10 de febrero de 2026, que insta a las empresas a ajustar sus precios a la baja en el mercado mayorista de electricidad, uno de los servicios que millones de colombianos tienen entre los gastos de su diario vivir a nivel nacional.

En este contexto, el Gobierno espera que las empresas con participación estatal, como Gensa, Gecelca y Urrá, lideren este proceso de ajuste tarifario, contribuyendo a una disminución en los costos de energía para los consumidores.

Lee También

La lógica detrás de la petición es que, con los embalses llenos, el costo de oportunidad del agua baja considerablemente. Esto significa que, en un escenario de abundancia, la energía debería producirse a precios más bajos.

A través de esta “justicia tarifaria”, el Gobierno busca garantizar que los precios reflejen la disponibilidad actual de recursos hídricos y evitar que los precios se mantengan artificialmente altos debido a especulaciones en el mercado mayorista.

“Con esta circular esperamos que las generadoras públicas con mayor participación estatal den ejemplo de justicia tarifaria. Las nuevas reglas buscan que el precio de la energía refleje los costos reales de generación, especialmente en tecnologías con bajos costos operativos, y que ese beneficio llegue directamente a los usuarios”, afirmó el ministro Edwin Palma.

Para lograr estabilidad en el sistema eléctrico, el Ministerio de Minas y Energía propone varias acciones clave. Una de ellas es la implementación de esquemas de contratación más amplios que permitan a las empresas distribuidoras reducir su dependencia de la volatilidad de los precios en la bolsa de energía.

Además, se insta a las generadoras a acoger las nuevas reglas de precios bajos por tecnología definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), las cuales incluyen la actualización de los cargos por confiabilidad, establecidos en resoluciones anteriores de la Creg.

El Gobierno también ha subrayado la importancia de que las generadoras adopten una estrategia responsable y prudente en la gestión de los recursos hídricos. Aunque las condiciones actuales favorecen precios más bajos, la variabilidad climática y los efectos del cambio climático requieren una planificación a largo plazo para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

“Con embalses en niveles altos, el valor del agua se acerca al cero de la bolsa. Esperamos un comportamiento responsable del mercado, con ofertas razonables y coherentes con la realidad hidrológica del país”, indicó.

En este sentido, el ministro Palma destacó la necesidad de no solo reducir las tarifas, sino también de mantener una operación ordenada de los embalses, que considere tanto las necesidades a corto plazo como las posibles fluctuaciones climáticas.

“Garantizar precios justos hoy también implica una gestión responsable que cuide el recurso hídrico y la seguridad energética del país a futuro”, indicó Palma.

El objetivo final de esta intervención es proteger a los usuarios de los picos de precios en el mercado mayorista, aprovechando los momentos de abundancia hídrica para ofrecer tarifas más bajas.

La iniciativa también busca incentivar una mayor participación de las empresas generadoras y mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico en Colombia, promoviendo una mayor equidad tarifaria.