La precandidata presidencial fue tajante y dejó fuertes palabras en una reciente entrevista que le hicieron. La grabación se viralizó por cuenta de las contundentes declaraciones.

Dávila señaló que las mujeres colombianas deberían hacer un paro para mostrar su molestia con las frases de Petro que ella considera “misóginas”.

Asimismo, hizo referencia al reciente episodio en el que Petro hizo comentarios incómodos y abrazó a la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

“Esa cosa de abrazar a las niñas del Gobierno y decir eso. Bien feo que sí es [Petro]. Acá no va a estar manoseando a las funcionarias, se cree un príncipe azul y bien feo sí es”, resaltó Dávila.

Vicky Dávila arremetió contra Petro por su discurso en la ONU

La precandidata presidencial y periodista lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro tras su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Según Dávila, el mandatario adoptó una postura provocadora e insensible frente a la realidad del país, al enfocarse en temas internacionales como el conflicto en Gaza y la descertificación de Estados Unidos, dejando de lado regiones golpeadas por la violencia como Cauca, Catatumbo y Chocó.

En sus mensajes publicados en X, acusó a Petro de defender al Tren de Aragua al no catalogarlo como grupo terrorista, y de avalar una “paz con el narco” al sostener su política de “paz total” con estructuras ilegales.

Dávila lo calificó como un “gobernante peligroso y resentido” y aseguró que en 2026 Colombia tendrá un presidente “digno de representarla en la ONU”.

Además, prometió que, en caso de ser elegida, firmará todas las extradiciones aprobadas por la Corte que Petro mantiene suspendidas en el marco de sus diálogos de paz.

Nombró a jefes criminales como “Araña” y “Mordisco”, a quienes prometió enviar a la DEA. También advirtió sobre el fortalecimiento de mafias y corrupción bajo el actual Gobierno, y enfatizó que su lucha será tanto contra Petro como contra todos los corruptos, sin distinción.

