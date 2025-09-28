La más reciente columna de Daniel Coronell en Cambio analiza cómo el presidente Gustavo Petro, en su empeño por proyectarse como un mártir político, ha deteriorado la relación de Colombia con Estados Unidos y puesto en riesgo la estabilidad diplomática del país.

“En su afán por construir su pedestal de mártir, el presidente Gustavo Petro se está llevando por delante a Colombia y, de paso, garantizando el retorno de la extrema derecha al gobierno”, apunta Coronell.

El periodista agrega que, desde abril, Petro insinuó públicamente que su visa estadounidense podría haber sido cancelada, comentario que en EE. UU. fue recibido con indiferencia pero que generó titulares en Colombia.

Posteriormente, la administración Trump envió señales conciliadoras, incluyendo un mensaje sobre la cooperación antidrogas, pero Petro no respondió ni atendió los requerimientos.

En julio, un emisario de la Casa Blanca transmitió a funcionarios de inteligencia colombianos una solicitud concreta: comprometerse a frenar el ingreso de precursores químicos para la producción de fentanilo, droga que preocupa gravemente a EE. UU.

A pesar de recibir el listado de sustancias, la Casa de Nariño no respondió, lo que llevó a la descertificación de Colombia, aunque con una exención que mantenía la cooperación bilateral. Petro, sin embargo, prefirió resaltar la sanción y victimizarse políticamente.

Finalmente, en un discurso en Nueva York, el mandatario radicalizó su tono con llamados provocadores que tensaron aún más la relación. Aunque luego afirmó desconocer el mensaje sobre el fentanilo y mostró disposición a prohibir sustancias químicas, la respuesta llegó tarde: su visa fue revocada, confirmando la primacía de la vanidad sobre la responsabilidad presidencial.

