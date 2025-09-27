Gustavo Petro volvió a agitar la relación entre Colombia y Estados Unidos, esta vez, como parte de su campaña de defensa a Palestina, en el conflicto que hay con Israel. El presidente fue hasta Nueva York, donde se llevó a cabo la Asamblea General de la ONU y dio un duro discurso contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Al día siguiente, Petro se puso el traje de manifestante y salió a las calles de la ‘Gran Manzana’ a las protestas convocadas contra Netanyahu por lo que sucede en la Franja de Gaza. Allí, pidió a los soldados estadounidenses que dejaran de hacer caso a Donald Trump.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, dijo.

Esto provocó que Estados Unidos decidiera quitarle la visa al presidente colombiano. El Departamento de Estado aseguró que las acciones de Petro en Nueva York incitaban a la violencia.

Vicky Dávila pidió que internaran a Petro en una clínica de Estados Unidos

La polémica no pasó desapercibida en la política. Desde los sectores opositores criticaron a Petro y una de ellas fue Vicky Dávila, caracterizada por cuestionar constantemente al presidente.

La periodista y precandidata aseguró que Petro “está desatado” y dijo estar de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de dejarlo sin visa. “Se fue allá, sin importarle nada a provocar al presidente de Estados Unidos. Yo quiero saber qué haría Petro si eso se lo hiciera un presidente de otro país aquí en territorio colombiano. Yo no sé por qué no lo dejar allá, que lo internen en una clínica“.

