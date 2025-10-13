Venezuela cerró su embajada en Oslo sin dar explicaciones, anunció este lunes la cancillería noruega, tres días después de que se concediera el premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición, María Corina Machado.

“La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón”, indicó una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, Cecilie Roang, en un correo electrónico a AFP.

A Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor pese a las protestas de la oposición.

Según el periódico noruego Verdens Gang, que reveló la información, los servicios de la embajada no respondían al teléfono este lunes por la tarde. Sus números estaban fuera de servicio, constató AFP en la noche europea.

CNN, por su parte, compartió unas imágenes de la embajada de Venezuela en Noruega:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNN en Español (@cnnee)

Este anuncio se produce tres días después de que el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país, otorgara el Premio de la Paz a Machado.

El Comité Noruego del Nobel destacó que otorgó el galardón a Machado “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El domingo, Maduro calificó a la galardonada de 58 años de “bruja demoníaca”.

La vocera de la cancillería noruega insistió en que “el premio Nobel es independiente del Gobierno noruego”.

“En lo que respecta a cuestiones relacionadas con este premio, remitimos al Comité Nobel”, declaró.

Machado, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

AFP

