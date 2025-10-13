Luego de 738 días de cautiverio, el ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot fue liberado por el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, tras permanecer secuestrado desde el 7 de octubre de 2023, cuando fue capturado durante el ataque al festival de música electrónica Nova, en el sur de Israel. Su liberación fue confirmada este lunes por el Ministerio de Exteriores de Israel, que celebró el regreso de los 20 últimos rehenes vivos con un mensaje en la red X: “Bienvenidos a casa”.

Sigue a PULZO en Discover

Bohbot, de 36 años, fue uno de los productores del festival que se convirtió en escenario de una de las peores masacres de ese día, en la que más de 370 personas fueron asesinadas, entre ellas sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin. Según registros de medios internacionales, el propio Bohbot fue visto en un video difundido por Hamás momentos después de su captura: aparecía herido, esposado y siendo trasladado por sus captores hacia Gaza. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y marcó el inicio de una campaña internacional impulsada por su familia para exigir su liberación.

El Ministerio de Defensa israelí confirmó que Bohbot fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como parte del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para la liberación de los últimos rehenes. Posteriormente, fue trasladado al hospital Tel Hashomer, en Tel Aviv, donde se encuentra en observación médica y bajo acompañamiento psicológico.

En las primeras imágenes difundidas por medios israelíes tras su liberación, Bohbot aparece notablemente cambiado, más delgado y con signos de agotamiento físico, junto a su esposa, Rebecca González, una israelí de origen colombiano que lideró durante dos años las gestiones y campañas por su regreso. En un video difundido por su familia, se escucha la voz emocionada de González gritándole por videollamada: “¡Te amo, mi amor!”, momentos antes de que él fuera trasladado al hospital.

Lee También

#MUNDO| Elkana Bohbot, el colombo/israelí que hacía parte de los rehenes de Hamás, ya se encuentra con su esposa Rebecca González. Previo al encuentro llamó a su familia por videollamada y se oyó a su esposa gritar con emoción “te amo, mi amor”. Vía: @MafeLatorreH… pic.twitter.com/InRIPI55Td — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 13, 2025

Dos años de incertidumbre y una familia que no perdió la esperanza

Durante su cautiverio, la familia Bohbot solo recibió dos señales de vida. La primera, en febrero de 2024, cuando Ohad Ben Ami, otro rehén liberado, contó que había compartido cautiverio con él y entregó una prueba de vida a su esposa. La segunda fue en mayo de ese año, cuando Hamás divulgó un video donde se observaba a Bohbot visiblemente debilitado, acostado bajo una manta y sin pronunciar palabra, junto a otro rehén israelí, Yosef Haim Ohana.

Antes del secuestro, Elkana vivía con su esposa y su hijo pequeño en un poblado cercano a Jerusalén. Según relataron sus padres a medios locales, su vida giraba en torno a la música y la producción de eventos, y tenía un sueño pendiente: abrir una tienda de helados en Tel Aviv, proyecto que quedó truncado por la tragedia.

Su esposa, Rebecca González, se convirtió en una de las principales voces del movimiento que exigía la liberación de los rehenes. Participó en manifestaciones en Tel Aviv y en reuniones con diplomáticos, siempre acompañada del hijo de ambos. Su activismo permitió visibilizar la historia del productor colombo-israelí en medios internacionales.

Qué dijo el presidente Petro de la liberación del colombo-israelí

Tras confirmarse la liberación, el presidente Gustavo Petro celebró la noticia en sus redes sociales y reiteró el respaldo de Colombia a Bohbot y su familia. “Ojalá vengan a Colombia para recibirlos con el amor del pueblo colombiano”, escribió el mandatario en un primer mensaje.

Luego, cuando le confirmaron la liberación, dijo:

“Presidente buenos días, ya Elkana Bohbot está con la Cruz Roja camino a Israel” Odette. Embajadora de Colombia en Qatar. Qué florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2025

En noviembre de 2023, el Gobierno colombiano había otorgado la nacionalidad colombiana a Bohbot como gesto humanitario y símbolo de apoyo a sus familiares. Desde entonces, Colombia acompañó los esfuerzos diplomáticos impulsados por Israel y el CICR para lograr la liberación de los rehenes.

La Cancillería también se pronunció tras conocerse la noticia: “Colombia celebra la libertad del connacional Elkana Bohbot y expresa su solidaridad con todas las familias que aún esperan el regreso de sus seres queridos”.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.