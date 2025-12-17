Perú permanece conmocionado tras el asesinato de Rogers Gallegos Rodríguez, un animador de fiestas infantiles de 28 años, ampliamente conocido como el payaso ‘Tuki Tuki’. El crimen, ocurrido el pasado 11 de diciembre en el distrito de Ate, en Lima, ha causado especial impacto por la forma en que la víctima fue engañada para llevarlo hasta el lugar donde fue atacado.

Sigue a PULZO en Discover

Según información divulgada por medios locales, el joven se encontraba trabajando con su equipo cuando recibió una invitación de última hora para animar un supuesto cumpleaños infantil. Confiado y sin sospechar el peligro, aceptó el contrato y se dirigió al sitio acompañado de su DJ y su mánager.

(Lea también: Angie fue asesinada dentro de su apartamento cerca de Bogotá: su novio confesó el crimen)

Sin embargo, al llegar a la vivienda indicada, la situación comenzó a tornarse extraña. ‘Tuki Tuki’ tocó el timbre en repetidas ocasiones, pero nadie salió a recibirlo. Al comunicarse nuevamente con el número que había solicitado el servicio, una mujer respondió asegurando que estaba bañando a la niña y que en pocos instantes abrirían la puerta para iniciar el ‘show’.

Lee También

Mientras esperaba frente a la casa, dos hombres armados se aproximaron en una motocicleta y le dispararon a quemarropa, dejándolo sin vida en el lugar. Sus acompañantes sobrevivieron al ataque.

La madre del animador aseguró que en la vivienda no había señales de ninguna celebración, como decoraciones o invitados, lo que refuerza la hipótesis de que “todo se trató de una emboscada”. Además, uno de los testigos relató que minutos antes habían notado la presencia de una motocicleta sospechosa y a un hombre con chaleco naranja, quien presuntamente habría participado en el crimen.

(Vea también: El ‘error’ en video de Zulma Guzmán que sería clave para capturarla por caso de niñas envenenadas)

Posible motivo por el que mataron al payaso ‘Tuki Tuki’

Las autoridades manejan como principal línea de investigación un posible caso de extorsión. De acuerdo con versiones de la familia, Gallegos Rodríguez venía siendo amenazado desde hacía varios meses por delincuentes que le exigían dinero. Al negarse a pagar, habría sido víctima de intimidaciones cada vez más graves, incluyendo el lanzamiento de una granada contra su vivienda.

Para los investigadores, el asesinato sería una represalia por no acceder a las exigencias económicas de los criminales. El caso continúa bajo investigación, mientras la Policía adelanta operativos para identificar y capturar a los responsables de este crimen que ha sacudido a la comunidad artística.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: