Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el Nordeste de Antioquia y estuvo relacionado con la reconocida agrupación de música tropical Zona Prieta, que se movilizaba hacia el municipio de Yolombó para participar en las festividades locales. El siniestro ocurrió en una vía rural que conecta a esa población con la ciudad de Medellín.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades de tránsito y citado por Blu Radio, los hechos se presentaron en un sector conocido como Alto de la Guagua, ubicado a unos 15 minutos del parque principal de Yolombó. En ese punto de la carretera, las condiciones del terreno y la visibilidad jugaron un papel determinante en el choque múltiple.

(Vea también: ¿Conductor ebrio o bajo efectos de drogas? Lo que reveló el secretario de Movilidad sobre el polémico accidente)

Según explicó Juan Manuel Vanegas, agente de tránsito del municipio, varias rocas que se habían desprendido desde días atrás de una zona montañosa permanecían sobre la calzada, lo que representaba un riesgo para los conductores. A esto se sumaron dificultades de visibilidad al momento del paso del vehículo que transportaba a los músicos.

Lee También

El funcionario detalló que la buseta de la agrupación impactó primero contra las piedras, lo que provocó que el automotor perdiera estabilidad y fuera proyectado hacia el carril contrario. En ese instante, una camioneta que descendía por la vía terminó involucrada en el choque, tras lo cual cayó a un abismo cercano.

(Vea también: Accidente en la vía Manizales-Bogotá: joven salva su vida y revive alerta sobre seguridad vial y prevención)

Pese a la gravedad del hecho y a que la camioneta rodó varios metros fuera de la carretera, el conductor de ese vehículo salió ileso. El balance de personas afectadas se concentró principalmente en uno de los integrantes de Zona Prieta, quien sufrió lesiones que requirieron atención médica inmediata.

El músico herido fue trasladado al hospital del municipio de Yolombó, donde recibió valoración y tratamiento, según el medio citado. Aunque el incidente causó alarma entre los integrantes de la agrupación y los organizadores del evento, el resto de los músicos no presentó lesiones de consideración.

Lee También

Finalmente, pese al accidente y a la situación vivida en la carretera, la agrupación Zona Prieta logró cumplir con su presentación musical en el municipio, una vez se garantizó la atención del integrante lesionado y se evaluaron las condiciones generales del grupo tras el siniestro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.